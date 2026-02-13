Кирилл Дмитриев не войдет в состав российской делегации на переговорах в Женеве

Дмитриев не войдет в состав делегации России на переговорах по Украине

Кирилл Дмитриев (Фото: Maxim Shipenkov / Reuters)

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев не войдет в состав российской делегации, которая примет участие в следующем раунде трехсторонних переговоров в Женеве, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

«Как и ранее, [Дмитриев] не будет входить в состав российской делегации, участвующей в трехсторонних переговорах с Украиной», — сказал собеседник агентства.

По словам источника агентства, Дмитриев сфокусирован на восстановлении отношений России и США. В ближайшее время он проведет переговоры с представителями американской делегации в Женеве.

Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17–18 февраля. Встреча пройдет в трехстороннем формате с США и Украиной. Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

Со стороны Украины на переговорах будут присутствовать секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.