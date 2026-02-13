 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
0

Дмитриев не войдет в состав делегации России на переговорах по Украине

Кирилл Дмитриев не войдет в состав российской делегации на переговорах в Женеве
Сюжет
Переговоры России и Украины
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Maxim Shipenkov / Reuters)

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев не войдет в состав российской делегации, которая примет участие в следующем раунде трехсторонних переговоров в Женеве, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

«Как и ранее, [Дмитриев] не будет входить в состав российской делегации, участвующей в трехсторонних переговорах с Украиной», — сказал собеседник агентства.

По словам источника агентства, Дмитриев сфокусирован на восстановлении отношений России и США. В ближайшее время он проведет переговоры с представителями американской делегации в Женеве.

Песков сообщил ТАСС, что европейцев не будет на переговорах в Женеве
Политика
Женева, Швейцария

Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17–18 февраля. Встреча пройдет в трехстороннем формате с США и Украиной. Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

Со стороны Украины на переговорах будут присутствовать секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Карева
Кирилл Дмитриев трехсторонние переговоры Женева российская делегация Украина
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Владимир Мединский фото
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
Материалы по теме
На переговорах в Женеве Россию представят не менее 15 человек
Политика
МИД Швейцарии рассказал о «добрых услугах» на переговорах Москвы и Киева
Политика
Кремль сообщил, что переговоры по Украине пройдут в Женеве
Политика
