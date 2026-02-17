Песков сообщил о закрытом формате переговоров в Женеве

Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Трехсторонние переговоры России, Украины и США по украинскому урегулированию пройдут в закрытом для журналистов режиме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Естественно, все [переговоры в Женеве] будет закрыто для прессы», — сказал он.

О том, что саммит будет закрытым для прессы сообщил МИД Швейцарии. В ведомстве, однако, отметили, что журналистам будут доступны видеозаписи прибытия делегаций и фотографии начала переговоров.

Ожидается, что переговоры продлятся два дня, как и предыдущие раунды в Абу-Даби (23–24 января и 4–5 февраля). В российском МИДе ранее сообщили, что участники договорились «работать в режиме тишины, не допуская утечек».

Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. Он представлял Россию на переговорах как в 2022-м, так и на возобновленном раунде стамбульских встреч 2025 года.

В Женеву также прибыл спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев — как отмечали в Кремле, «он работает по отдельному треку», в рамках российско-американской группы по экономическим вопросам.

Кремль ранее сообщил, что, в отличие от ОАЭ, где речь шла о вопросах безопасности, в Швейцарии будет затронут более широкий спектр тем,

«включая главные вопросы, которые касаются территорий и всего остального, которые связаны с теми требованиями, которые мы имеем»