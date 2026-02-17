Российская делегация прибыла на место переговоров в Женеве

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла на место проведения трехсторонних переговоров по Украине — в отель InterContinental в Женеве, передает корреспондент ТАСС.

Кортеж делегации, которая приехала на автомобилях с дипломатическими номерами, сопровождали полицейские. В Женеву делегация прибыла на самолете. В числе ее участников — замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков. Общее количество переговорщиков составляет не менее 15 человек.

На место переговоров также прибыла украинская делегация. В ее состав вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Раньше всех на место переговоров прибыли члены американской делегации. Сторону США представляют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Повестка переговоров, по информации Кремля, будет шире, чем в Абу-Даби, где прошли предыдущие переговоры, и затронет территориальные вопросы. Также будут обсуждены военные, политические и гуманитарные вопросы, Запорожская АЭС и возможное энергетическое перемирие. Переговоры пройдут в закрытом формате.