Переговоры России и Украины⁠,
0

Российская делегация прибыла на место переговоров в Женеве

Сюжет
Переговоры России и Украины
Фото: Pierre Albouy / Reuters
Фото: Pierre Albouy / Reuters

Делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла на место проведения трехсторонних переговоров по Украине — в отель InterContinental в Женеве, передает корреспондент ТАСС.

Кортеж делегации, которая приехала на автомобилях с дипломатическими номерами, сопровождали полицейские. В Женеву делегация прибыла на самолете. В числе ее участников — замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков. Общее количество переговорщиков составляет не менее 15 человек.

На место переговоров также прибыла украинская делегация. В ее состав вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Раньше всех на место переговоров прибыли члены американской делегации. Сторону США представляют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Повестка переговоров, по информации Кремля, будет шире, чем в Абу-Даби, где прошли предыдущие переговоры, и затронет территориальные вопросы. Также будут обсуждены военные, политические и гуманитарные вопросы, Запорожская АЭС и возможное энергетическое перемирие. Переговоры пройдут в закрытом формате.

Ксения Потрошилина
Переговоры трехсторонние переговоры Женева
Владимир Мединский фото
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
Михаил Галузин фото
Михаил Галузин
дипломат
16 июня 1960 года
Игорь Костюков фото
Игорь Костюков
начальник ГУ Генштаба ВС России
21 февраля 1961 года
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
Кирилл Буданов фото
Кирилл Буданов
глава офиса президента Украины
4 января 1986 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен
10 января 1981 года
