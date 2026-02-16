 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины
0

Песков раскрыл, кто поедет на переговоры в Женеву

Песков: Мединский возглавляет российскую делегацию в Женеве
Помимо Мединского, в российскую делегацию войдут Галузин и Костюков, сообщил Песков. Дмитриев также приедет в Женеву, но будет работать «по отдельном треку» — вопросам экономического сотрудничества
Михаил Галузин
Михаил Галузин (Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press)

В состав российской делегации на переговорах в Женеве, помимо ее главы, помощника президента Владимира Мединского, войдут замминистра иностранных дел Михаил Галузин и другие официальные лица, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

На переговорах будет и начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков, сообщил Песков. Он был главой российской делегации на встречах в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля.

В Швейцарию также приедет спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. Он «работает по отдельному треку» — по вопросам экономического взаимодействия, уточнил Песков. Источник ТАСС ранее уточнил, что Дмитриев «сфокусирован на восстановлении отношений России и США и, как и ранее, не будет входить в состав российской делегации, участвующей в трехсторонних переговорах». Он в Женеве проведет переговоры с американской делегацией, отмечал собеседник.

Кремль анонсировал обсуждение «более широкого спектра вопросов» в Женеве
Политика
Фото:Roaming Pictures / Shutterstock

Мединский был главой российской делегации на переговорах с Украиной летом прошлого года в Стамбуле. В ответ на вопрос о том, почему он не участвовал в двух раундах встреч в ОАЭ ранее в этом году, пресс-секретарь президента заявил, что на них шла речь о вопросах безопасности, «вопросах, которые касались непосредственно военных». Сейчас же будет обсуждаться более широкий спектр тем, все главные вопросы, в том числе касающиеся территорий, уточнил Песков.

Третий раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США об урегулировании между Москвой и Киевом пройдет 17–18 февраля. ТАСС и «РИА Новости» писали, что российскую сторону на них представит делегация из 15–20 человек. Песков ранее говорил, что европейцев на встречах не будет.

Делегацию Украины возглавляет руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов. Также в ее состав войдут заместитель Буданова Сергей Кислица, глава СНБО Рустем Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов и другие. В числе представителей США на переговорах будут спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

