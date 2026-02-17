 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и Украины⁠,
0

Делегации России и США прибыли на переговоры о мире в Женеву

Сюжет
Переговоры России и Украины
Переговоры пройдут в трехстороннем формате при участии США, России и Украины. Встречи состоятся 17-18 февраля
Фото: Алена Федина / ТАСС
Фото: Алена Федина / ТАСС

Делегации России и США прибыли на переговоры о мире в Женеву
Video

На месте переговоров по Украине в Женеве уже находятся министр армии США Дэн Дрисколл и главнокомадующий объединенными силами НАТО в Европе Алекс Гринкевич вместе с американской делегацией, сообщила со ссылкой на источники журналистка телекомпании CNN из пресс-пула Пентагона Хейли Бритцки.

«Министр Дрисколл в составе группы, возглавляемой специальным посланником Виткоффом и г-ном Кушнером, прибыл сегодня в Женеву для участия в трехсторонних переговорах по прекращению войны на Украине», — заявил представитель правительства США.

«Мы сохраняем оптимизм и надеемся на разрешение конфликта», — добавил источник.

Ранее в Женеву прилетела и делегация России. Ее возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Туда также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев также прибыл в Женеву, где проведет встречу с американцами, заявил «РИА Новости» источник.

«РИА Новости» сообщило, что Уиткофф прибыл в Женеву на переговоры
Политика
Фото:РИА Новости

Предполагается, что встречи пройдут в течение двух дней, как и предыдущие переговоры в Абу-Даби (23–24 января и 4–5 февраля).

Как пояснили в Кремле, Мединский возглавлял переговорную группу и в Абу-Даби, но в предыдущих двух раундах не участвовал, поскольку там речь шла о вопросах безопасности, которые касаются военных. «На этот раз имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая главные вопросы, которые касаются территорий и всего остального, которые связаны с теми требованиями, которые мы имеем. Здесь уже необходимо присутствие главного переговорщика, то есть Мединского», — сказал журналистам 16 февраля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По информации российских информагентств, наряду с территориальными вопросами стороны обсудят энергетическое перемирие и ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Женева переговоры Россия США
Материалы по теме
Прибытие делегаций к месту переговоров в Женеве. Видео
Политика
Прилет российской делегации в Женеву на переговоры. Полное видео
Политика
Делегация России прибыла в отель перед переговорами в Женеве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 16 фев, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 16 фев, 18:02
Члены делегации США в отеле в Женеве перед переговорами. Видео Политика, 11:59
Дочерей Галицкого оставили с отцом после смерти матери Общество, 11:59
Где и с чьим участием встречались делегации России и Украины. Инфографика Политика, 11:54
Есть три типа переговорщиков. Как вести себя с ними Образование, 11:53
Как тренд на мгновенную коммуникацию повлиял на мессенджеры РБК и Frisbee, 11:46
На Кубани загорелся резервуар с нефтепродуктами после атаки БПЛА Политика, 11:46
Делегации России и США прибыли на переговоры о мире в Женеву Политика, 11:42
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Британская полиция создала группу для расследования дела принца Эндрю Общество, 11:40
Семейная ипотека и обманутые дольщики ИЖС: самые ожидаемые законы 2026-го Недвижимость, 11:38
Банк Standard Chartered снизил прогнозы по всем крупным криптовалютам Крипто, 11:27
Берлинале-2026: токсичные отцы и страдающие дети Стиль, 11:26
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
Супруга Пашиняна объявила о завершении их гражданского брака Политика, 11:20
Иномарки из серого импорта. Как изменились предпочтения и цены Авто, 11:15