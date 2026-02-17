Делегации России и США прибыли на переговоры о мире в Женеву
На месте переговоров по Украине в Женеве уже находятся министр армии США Дэн Дрисколл и главнокомадующий объединенными силами НАТО в Европе Алекс Гринкевич вместе с американской делегацией, сообщила со ссылкой на источники журналистка телекомпании CNN из пресс-пула Пентагона Хейли Бритцки.
«Министр Дрисколл в составе группы, возглавляемой специальным посланником Виткоффом и г-ном Кушнером, прибыл сегодня в Женеву для участия в трехсторонних переговорах по прекращению войны на Украине», — заявил представитель правительства США.
«Мы сохраняем оптимизм и надеемся на разрешение конфликта», — добавил источник.
Ранее в Женеву прилетела и делегация России. Ее возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Туда также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев также прибыл в Женеву, где проведет встречу с американцами, заявил «РИА Новости» источник.
Предполагается, что встречи пройдут в течение двух дней, как и предыдущие переговоры в Абу-Даби (23–24 января и 4–5 февраля).
Как пояснили в Кремле, Мединский возглавлял переговорную группу и в Абу-Даби, но в предыдущих двух раундах не участвовал, поскольку там речь шла о вопросах безопасности, которые касаются военных. «На этот раз имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая главные вопросы, которые касаются территорий и всего остального, которые связаны с теми требованиями, которые мы имеем. Здесь уже необходимо присутствие главного переговорщика, то есть Мединского», — сказал журналистам 16 февраля пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
По информации российских информагентств, наряду с территориальными вопросами стороны обсудят энергетическое перемирие и ситуацию вокруг Запорожской АЭС.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото
Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России
Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»
Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте
Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем
Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян