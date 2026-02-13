Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах в Женеве
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации, которая отправится в Женеву на трехсторонние переговоры с США и Россией, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров в телеграм-канале.
В состав украинской делегации войдет Умеров, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
«Команда сформирована с учетом военной, политической и безопасности составляющих процесса», — отметил Умеров, добавив, что делегация уже начала подготовку к переговорам в Женеве.
Секретарь СНБО подчеркнул, что главной целью переговоров остается достижение «устойчивого и длительного мира». «Готовимся к серьезной и ответственной работе», — сказал он.
Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17–18 февраля. Встреча пройдет в трехстороннем формате с США и Украиной. Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.
Предыдущий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта прошел в Абу-Даби 4–5 февраля. В нем участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Российскую делегацию возглавил начальник главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, украинскую — глава офиса президента Кирилл Буданов.
