Умеров: Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах в Женеве

Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах в Женеве

Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации, которая отправится в Женеву на трехсторонние переговоры с США и Россией, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров в телеграм-канале.

В состав украинской делегации войдет Умеров, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

«Команда сформирована с учетом военной, политической и безопасности составляющих процесса», — отметил Умеров, добавив, что делегация уже начала подготовку к переговорам в Женеве.

Секретарь СНБО подчеркнул, что главной целью переговоров остается достижение «устойчивого и длительного мира». «Готовимся к серьезной и ответственной работе», — сказал он.

Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17–18 февраля. Встреча пройдет в трехстороннем формате с США и Украиной. Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

Предыдущий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта прошел в Абу-Даби 4–5 февраля. В нем участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Российскую делегацию возглавил начальник главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, украинскую — глава офиса президента Кирилл Буданов.