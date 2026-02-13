 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
0

Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах в Женеве

Умеров: Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах в Женеве
Сюжет
Переговоры России и Украины
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации, которая отправится в Женеву на трехсторонние переговоры с США и Россией, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров в телеграм-канале.

В состав украинской делегации войдет Умеров, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Кремль сообщил, что переговоры по Украине пройдут в Женеве
Политика
Виды&nbsp;Женевы

«Команда сформирована с учетом военной, политической и безопасности составляющих процесса», — отметил Умеров, добавив, что делегация уже начала подготовку к переговорам в Женеве.

Секретарь СНБО подчеркнул, что главной целью переговоров остается достижение «устойчивого и длительного мира». «Готовимся к серьезной и ответственной работе», — сказал он.

Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17–18 февраля. Встреча пройдет в трехстороннем формате с США и Украиной. Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

Предыдущий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта прошел в Абу-Даби 4–5 февраля. В нем участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Российскую делегацию возглавил начальник главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, украинскую — глава офиса президента Кирилл Буданов. 

Анастасия Карева
мирные переговоры Женева Рустем Умеров Украина Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Рустем Умеров
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
