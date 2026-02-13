На переговорах в Женеве Россию представят не менее 15 человек

Российскую сторону на переговорах в Женеве представят 15–20 человек. Встреча пройдет 17–18 февраля в трехстороннем формате Россия–США–Украина

Женева, Швейцария (Фото: Sven Hansche / Shutterstock)

Российская делегация на переговорах в Женеве состоит из 15-20 человек, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Это решение связано с большим количеством тем для обсуждения, уточнил собеседник «РИА Новости».

Ранее Кремль сообщил, что главой российской делегации на переговорах в Женеве будет помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский, который возглавлял делегацию на переговорах с Украиной летом 2025 года в Стамбуле, а до этого на переговорах в Белоруссии в 2022-м.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что встреча между представителями России, Украины и США состоится в Женеве 17–18 февраля. Он предупредил, что на ней не будет европейцев, встреча пройдет в трехстороннем формате.

Министерство иностранных дел Швейцарии выразило готовность организовать встречу представителей Москвы и Киева и заявило о поддержке инициатив, направленные на достижение мира на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский также утвердил состав делегации, которая отправится в Женеву. В ее состав войдут секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Предыдущие два раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта прошли в Абу-Даби 4–5 февраля и 23-24 января. В нем участвовали в том числе спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Стороны провели широкие обсуждения, в том числе прекращения огня и контроля за прекращением военной деятельности, говорил Уиткофф.

Точное количество человек в российской делегации на январско‑февральских трехсторонних переговорах с США и Украиной в Абу‑Даби официально не раскрывалось, известно лишь, что в нее входили глава ГУ Генштаба Игорь Костюков, спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев и неназванные представители Минобороны.