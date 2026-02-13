 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

На переговорах в Женеве Россию представят не менее 15 человек

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Российскую сторону на переговорах в Женеве представят 15–20 человек. Встреча пройдет 17–18 февраля в трехстороннем формате Россия–США–Украина
Женева, Швейцария
Женева, Швейцария (Фото: Sven Hansche / Shutterstock)

Российская делегация на переговорах в Женеве состоит из 15-20 человек, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Это решение связано с большим количеством тем для обсуждения, уточнил собеседник «РИА Новости».

Ранее Кремль сообщил, что главой российской делегации на переговорах в Женеве будет помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский, который возглавлял делегацию на переговорах с Украиной летом 2025 года в Стамбуле, а до этого на переговорах в Белоруссии в 2022-м.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что встреча между представителями России, Украины и США состоится в Женеве 17–18 февраля. Он предупредил, что на ней не будет европейцев, встреча пройдет в трехстороннем формате.

Министерство иностранных дел Швейцарии выразило готовность организовать встречу представителей Москвы и Киева и заявило о поддержке инициатив, направленные на достижение мира на Украине.

Мединский возглавит делегацию России на переговорах в Женеве
Политика
Владимир Мединский

Президент Украины Владимир Зеленский также утвердил состав делегации, которая отправится в Женеву. В ее состав войдут секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия и замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Предыдущие два раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта прошли в Абу-Даби 4–5 февраля и 23-24 января. В нем участвовали в том числе спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Стороны провели широкие обсуждения, в том числе прекращения огня и контроля за прекращением военной деятельности, говорил Уиткофф.

Точное количество человек в российской делегации на январско‑февральских трехсторонних переговорах с США и Украиной в Абу‑Даби официально не раскрывалось, известно лишь, что в нее входили глава ГУ Генштаба Игорь Костюков, спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев и неназванные представители Минобороны.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
делегация переговоры Украина Женева
Материалы по теме
Песков сообщил ТАСС, что европейцев не будет на переговорах в Женеве
Политика
Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах в Женеве
Политика
Мединский возглавит делегацию России на переговорах в Женеве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 17:35
Черногория передала России распылившего в метро Москвы баллончик мужчину Общество, 18:53
МОК разрешил флаг России на шлеме. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:46
Как «бог четверных» шел к Олимпиаде: главное из биографии Ильи Малинина 18:36
Суд изъял у дагестанского депутата особняк в Жуковке и имение у моря Политика, 18:35
Назвавшего «чебуродами» хоккеистов из Казахстана комментатора оштрафовали Спорт, 18:30
Набиуллина оценила влияние «эффекта Долиной» на рынок жилья Недвижимость, 18:16
Украинский скелетонист заявил, что Россия празднует его отстранение с Игр Спорт, 18:11
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Суд ЕАЭС: компетенция, где находится и как подать заявление База знаний, 18:10
США включили Alibaba в список компаний, помогающих армии Китая Политика, 18:04
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
В России начали тестировать китайский кроссовер iCaur V27 Авто, 17:59
СК возбудил дело после падения снега на детей в Нижнем Новгороде Общество, 17:59
Коростелев остался недоволен состоянием трассы «разделки» на Играх Спорт, 17:54
В Московской области 13-летний подросток поджег заправку Политика, 17:50