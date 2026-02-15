Переговоры по Украине в Женеве и возвращение Мединского

Специальные корреспонденты Радио РБК Андрей Винокуров и Валентина Шварцман обсудили предстоящие переговоры в Женеве, возвращение Мединского во главе делегации, судьбу «духа Анкориджа» и возможный дедлайн для мирного соглашения

Женева, Швейцария (Фото: Benoit Bruchez / Shutterstock)

• [00:06] Женевские переговоры и возвращение Мединского

• [01:12] Критика статуса Мединского и оценка его эффективности

• [03:05] Лавров — о «духе Анкориджа» и плане США из 28 пунктов

• [04:43] «Дух» против «буквы»: Ялта, Хельсинки и Анкоридж

• [07:04] Три версии, зачем Лавров ужесточает риторику

• [08:36] Как США переписали исходный план из-за Европы

• [09:44] Красные линии России и дедлайн переговоров до 15 мая

Новый выпуск программы «Пояснительная бригада» посвящен грядущему раунду переговоров по Украине в Женеве и возвращению Владимира Мединского во главе российской делегации, несмотря на критику его подходов на прошлогодних контактах в Стамбуле. Специальные корреспонденты РБК Андрей Винокуров и Валентина Шварцман обсуждают, жив ли «дух Анкориджа», о котором за прошедшую неделю не раз говорил глава МИД России Сергей Лавров, и почему в США вообще не оперируют этим понятием, предпочитая гибкость ради быстрой и политически продаваемой сделки.

В выпуске подробно разбираются красные линии Москвы — статус Донбасса и недопустимость присутствия войск НАТО на Украине, — которые делают компромисс маловероятным. Ведущие также рассуждают о мотивах жесткой риторики Лаврова, роли Европы в трансформации первоначального плана США из 28 пунктов и предполагаемом дедлайне для переговоров: по данным Financial Times, референдум по сделке и президентские выборы на Украине могут состояться уже до 15 мая.