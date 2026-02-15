Переговоры по Украине в Женеве и возвращение Мединского

 Перейти к основному контенту
Специальные корреспонденты Радио РБК Андрей Винокуров и Валентина Шварцман обсудили предстоящие переговоры в Женеве, возвращение Мединского во главе делегации, судьбу «духа Анкориджа» и возможный дедлайн для мирного соглашения
Женева, Швейцария
Женева, Швейцария (Фото: Benoit Bruchez / Shutterstock)

• [00:06] Женевские переговоры и возвращение Мединского
• [01:12] Критика статуса Мединского и оценка его эффективности
• [03:05] Лавров — о «духе Анкориджа» и плане США из 28 пунктов
• [04:43] «Дух» против «буквы»: Ялта, Хельсинки и Анкоридж
• [07:04] Три версии, зачем Лавров ужесточает риторику
• [08:36] Как США переписали исходный план из-за Европы
• [09:44] Красные линии России и дедлайн переговоров до 15 мая

Новый выпуск программы «Пояснительная бригада» посвящен грядущему раунду переговоров по Украине в Женеве и возвращению Владимира Мединского во главе российской делегации, несмотря на критику его подходов на прошлогодних контактах в Стамбуле. Специальные корреспонденты РБК Андрей Винокуров и Валентина Шварцман обсуждают, жив ли «дух Анкориджа», о котором за прошедшую неделю не раз говорил глава МИД России Сергей Лавров, и почему в США вообще не оперируют этим понятием, предпочитая гибкость ради быстрой и политически продаваемой сделки.

В выпуске подробно разбираются красные линии Москвы — статус Донбасса и недопустимость присутствия войск НАТО на Украине, — которые делают компромисс маловероятным. Ведущие также рассуждают о мотивах жесткой риторики Лаврова, роли Европы в трансформации первоначального плана США из 28 пунктов и предполагаемом дедлайне для переговоров: по данным Financial Times, референдум по сделке и президентские выборы на Украине могут состояться уже до 15 мая.

Telegram на паузе: кому это выгодно?

Праздники под давлением: Святой Валентин в России и Рождество в США

Как мирные переговоры влияют на настроения общества в России и США

Переговоры в Абу-Даби: надежды, тайминг, перспективы

Переговоры по Украине: есть ли прогресс?

Преемники Путина и Трампа: камбэк Медведева и дуэль Вэнса с Рубио

«Совет мира»: альтернатива ООН или развлечение Трампа

Почему Европа заговорила о диалоге с Кремлем и причем здесь Трамп

Чего ждать от жесткой и мягкой силы США и России в 2026-м

Нефтяная дубинка США: Трамп получает рычаг давления на Россию?

Операция США в Венесуэле: новый миропорядок в новом году

Итоги года: как Трамп изменил политический мир

Итоги года для Путина и Трампа

Переговоры по Украине: новый виток спирали или продвижение вперед?

Кто звонит первым: слитые переговоры и роль сакральной бумаги

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Андрей Винокуров Андрей Винокуров, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Сборная Швейцарии по хоккею в овертайме обыграла Чехию на Олимпиаде Спорт, 17:01
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на полеты Политика, 16:56
Число сбитых на подлете к Москве дронов превысило 10 Политика, 16:52
Дерипаска назвал большую угрозу Европе, чем Россия Политика, 16:46
В Думе предложили Telegram сделать «несколько шагов» для снятия претензий Технологии и медиа, 16:43
Военные перехватили 120 БПЛА над Брянской областью за полдня Политика, 16:39
На Олимпиаде в Италии вручили медали Ванкувера и Сочи после бана Устюгова Спорт, 16:34
Клебо установил рекорд зимних Игр. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 16:29
Ледяная глыба рухнула на женщину в подмосковной Ивантеевке Общество, 16:25
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 16:16
Шипулин заявил, что не вернет золотую медаль эстафеты Олимпиады-2014 Спорт, 16:13
Собянин сообщил о пятом беспилотнике, сбитом на подлете к Москве Город, 16:11
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
В Самарской области при возгорании на скважине пострадали четверо рабочих Общество, 15:56