Политика⁠,
Песков сообщил ТАСС, что европейцев не будет на переговорах в Женеве

Женева, Швейцария
Женева, Швейцария (Фото: Sven Hansche / Shutterstock)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что на переговорах по украинскому урегулированию в Женеве не будет европейцев. Переговоры пройдут в трехстороннем формате, между представителями России, США, Украины.

Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17–18 февраля, российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Материал дополняется

Елена Наумова
Дмитрий Песков Женева переговоры
