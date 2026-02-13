Песков сообщил ТАСС, что европейцев не будет на переговорах в Женеве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что на переговорах по украинскому урегулированию в Женеве не будет европейцев. Переговоры пройдут в трехстороннем формате, между представителями России, США, Украины.
Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17–18 февраля, российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»