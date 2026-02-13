Песков сообщил ТАСС, что европейцев не будет на переговорах в Женеве

Женева, Швейцария (Фото: Sven Hansche / Shutterstock)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что на переговорах по украинскому урегулированию в Женеве не будет европейцев. Переговоры пройдут в трехстороннем формате, между представителями России, США, Украины.

Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17–18 февраля, российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Материал дополняется