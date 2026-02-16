 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине
Трехсторонние переговоры в Женеве закрыли для прессы

Сюжет
Мирный план по Украине
Отель &laquo;Интерконтиненталь&raquo; в Женеве, где&nbsp; пройдет новый раунд переговоров
Отель «Интерконтиненталь» в Женеве, где  пройдет новый раунд переговоров (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Журналистам не разрешили присутствовать на трехсторонних переговорах между Россией, Украиной и Соединенными Штатами в Женеве. Об этом, как передает корреспондент РБК, сообщил МИД Швейцарии.

Журналистам будут доступны видеозаписи прибытия делегаций и фотографии начала переговоров.

«Швейцария организует медиацентр в аудитории комплекса Domaine de la Pastorale... для освещения трехсторонних переговоров прессой. Количество мест ограничено», — говорится в сообщении.

Эксперты рассказали, чего ждать от переговоров по Украине в Женеве
Политика
Обстановка у отеля InterContinental, где пройдут переговоры

На переговорах по украинскому урегулированию, которые пройдут в Женеве 17–18 февраля, будет обсуждаться более широкий спектр вопросов, чем на предыдущих раундах в Абу-Даби, в частности тема территорий, рассказал представитель президента России Дмитрий Песков. «Главные вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального», — пояснил он.

Материал дополняется

Мария Васильева, Плугина Ирина
Женева трехсторонние переговоры Россия Украина США пресса
