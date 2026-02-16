Трехсторонние переговоры в Женеве закрыли для прессы

Отель «Интерконтиненталь» в Женеве, где пройдет новый раунд переговоров (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Журналистам не разрешили присутствовать на трехсторонних переговорах между Россией, Украиной и Соединенными Штатами в Женеве. Об этом, как передает корреспондент РБК, сообщил МИД Швейцарии.

Журналистам будут доступны видеозаписи прибытия делегаций и фотографии начала переговоров.

«Швейцария организует медиацентр в аудитории комплекса Domaine de la Pastorale... для освещения трехсторонних переговоров прессой. Количество мест ограничено», — говорится в сообщении.

На переговорах по украинскому урегулированию, которые пройдут в Женеве 17–18 февраля, будет обсуждаться более широкий спектр вопросов, чем на предыдущих раундах в Абу-Даби, в частности тема территорий, рассказал представитель президента России Дмитрий Песков. «Главные вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального», — пояснил он.

Материал дополняется