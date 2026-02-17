Песков: по итогам переговорного дня 17 февраля в Женеве новостей ждать не стоит

Песков посоветовал не ждать новостей по сегодняшней встрече в Женеве

Стороны намерены продолжать работу и на второй переговорный день, поэтому по итогам первого новостей ждать не стоит, сказал Песков. От отметил, что встреча начнется в ближайшее время

Полицейские машины возле отеля InterContinental в день проведения при посредничестве США мирных переговоров между Россией и Украиной в Женеве (Фото: Pierre Albouy / Reuters)

По итогам первого переговорного дня в Женеве 17 февраля новостей ждать не стоит, так как делегации намерены продолжить работу на следующий день. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Не думаю, что сегодня стоит ожидать каких-то новостей, потому что, как вы знаете, планируется, что работа продолжится и завтра», — сказал он (цитата по ТАСС).

Он отметил, что переговоры начнутся в течение пары часов, однако с точным временем делегации определятся уже на месте. Источники ТАСС и «РИА Новости» ранее сообщали, что переговоры, предположительно, начнутся в районе 14:00 мск.

Песков подтвердил также, что переговоры пройдут в закрытом для прессы режиме.

Предполагается, что трехсторонние встречи представителей России, Украины и США пройдут в течение двух дней, как и предыдущие переговоры в Абу-Даби (23–24 января и 4–5 февраля). К месту переговоров уже прибыли американская и российская делегации.

Video

Российскую переговорную делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков. Кроме того, для переговоров с США по экономическому треку в Женеву прибыл спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

Как пояснили в Кремле, Мединский возглавлял переговорную группу и в Абу-Даби, но в предыдущих двух раундах не участвовал, поскольку там речь шла о вопросах безопасности, которые касаются военных. «На этот раз имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая главные вопросы, которые касаются территорий и всего остального, которые связаны с теми требованиями, которые мы имеем. Здесь уже необходимо присутствие главного переговорщика, то есть Мединского», — говорил Песков.

По информации российских агентств, наряду с территориальными вопросами стороны также обсудят энергетическое перемирие и ситуацию вокруг Запорожской АЭС.