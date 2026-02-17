 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и Украины⁠,
0

Песков посоветовал не ждать новостей по сегодняшней встрече в Женеве

Песков: по итогам переговорного дня 17 февраля в Женеве новостей ждать не стоит
Сюжет
Переговоры России и Украины
Стороны намерены продолжать работу и на второй переговорный день, поэтому по итогам первого новостей ждать не стоит, сказал Песков. От отметил, что встреча начнется в ближайшее время
Полицейские машины возле отеля InterContinental в день проведения при посредничестве США мирных переговоров между Россией и Украиной в Женеве
Полицейские машины возле отеля InterContinental в день проведения при посредничестве США мирных переговоров между Россией и Украиной в Женеве (Фото: Pierre Albouy / Reuters)

По итогам первого переговорного дня в Женеве 17 февраля новостей ждать не стоит, так как делегации намерены продолжить работу на следующий день. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Не думаю, что сегодня стоит ожидать каких-то новостей, потому что, как вы знаете, планируется, что работа продолжится и завтра», — сказал он (цитата по ТАСС).

Он отметил, что переговоры начнутся в течение пары часов, однако с точным временем делегации определятся уже на месте. Источники ТАСС и «РИА Новости» ранее сообщали, что переговоры, предположительно, начнутся в районе 14:00 мск.

Делегации России и США прибыли на переговоры о мире в Женеву
Политика
Фото:Алена Федина / ТАСС

Песков подтвердил также, что переговоры пройдут в закрытом для прессы режиме.

Предполагается, что трехсторонние встречи представителей России, Украины и США пройдут в течение двух дней, как и предыдущие переговоры в Абу-Даби (23–24 января и 4–5 февраля). К месту переговоров уже прибыли американская и российская делегации.

Песков посоветовал не ждать новостей по сегодняшней встрече в Женеве
Video

Российскую переговорную делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли замминистра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков. Кроме того, для переговоров с США по экономическому треку в Женеву прибыл спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

Как пояснили в Кремле, Мединский возглавлял переговорную группу и в Абу-Даби, но в предыдущих двух раундах не участвовал, поскольку там речь шла о вопросах безопасности, которые касаются военных. «На этот раз имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая главные вопросы, которые касаются территорий и всего остального, которые связаны с теми требованиями, которые мы имеем. Здесь уже необходимо присутствие главного переговорщика, то есть Мединского», — говорил Песков.

По информации российских агентств, наряду с территориальными вопросами стороны также обсудят энергетическое перемирие и ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дмитрий Песков переговоры Женева Швейцария
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Мединский фото
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
Материалы по теме
Делегации России и США прибыли на переговоры о мире в Женеву
Политика
Дмитриев прибыл в Женеву для переговоров по экономическому треку с США
Политика
У отеля в Женеве, где остановилась делегация России, усилили охрану
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 16 фев, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 16 фев, 18:02
Обстановка перед встречей России, Украины и США в Женеве. Фоторепортаж Политика, 13:33 
Температуру в батареях Москвы повысили из-за похолодания Город, 13:27
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:26
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 13:24
Кремль сообщил о поиске решения по энергетическому шантажу Венгрии Киевом Политика, 13:19
Самолет Нарьян-Мар — Уфа вынужденно вернулся в аэропорт вылета Общество, 13:19
Москву накроет снегопад с порывами ветра до 17 м/с Общество, 13:18
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
В отеле на Пхукете рухнул лифт с шестью российскими туристами Общество, 13:15
От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане по Украине Политика, 13:13
Песков сообщил о закрытом формате переговоров в Женеве Политика, 13:11
Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины Политика, 13:08
Экс-генерал США рассказал, как может выглядеть атака НАТО на Калининград Политика, 13:07
Арт, безвиз, лучший отель мира: зачем вам в Гонконг в 2026 году Стиль, 13:07
Как инвестировать 500 тыс. руб. в криптовалюту. Шесть стратегий Крипто, 13:02