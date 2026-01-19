Адвокат Долиной назвала большой победой передачу ключей от квартиры Лурье

Светлана Свириденко (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Сторона певицы Ларисы Долиной добилась передачи ключей от спорной квартиры покупательнице Полине Лурье. Об этом заявила адвокат артистки Мария Пухова, передает «РИА Новости».

«Я считаю большая победа, спустя несколько недель, мы наконец-то смогли уговорить другую сторону забрать ключи от квартиры», — сказала Пухова.

Долина добровольно вывезла вещи и прекратила пользование помещением за две недели до истечения срока на добровольное выселение, сообщала Мария Пухова. «Сегодня [19 января] приставы проверяют, что решение суда добровольно исполнено», — сказала адвокат.

Этим утром в квартиру в Хамовниках, где жила Долина, приехали судебные приставы. В понедельник, 19 января, истекает срок добровольного выселения певицы из квартиры.

Стороны не смогли в начале января подписать акт о приеме-передачи недвижимости, после чего по заявлению адвоката Лурье было возбуждено исполнительное производство о принудительном выселении Долиной.

5 января сторона певицы предложила передать ключи, но Лурье не смогла приехать на встречу. 8 января адвокат Лурье сообщила, что Долина освободила квартиру. Встреча 9 января для подписания документов также сорвалась — адвокат Лурье Светлана Свириденко отказалась принимать квартиру из-за неправильной даты (5 января) в акте. Позже Долина уехала за границу, а у ее представителей не оказалось полномочий на подписание документов, сообщила сторона Лурье. Певица вернется 20 января и не сможет подписать акт передачи до этого времени.

Конфликт между Долиной и Лурье возник после того, как певица стала жертвой мошенников. Те, представившись сотрудниками спецслужб, убедили ее продать квартиру в Хамовниках площадью 236 кв. м за 112 млн руб. Покупательницей оказалась Лурье. Общая сумма ущерба, по версии следствия, составила 175 млн руб., а с учетом комиссий и расходов — 317 млн руб.

Долина после того, как осознала обман, обратилась в суд с требованием о признании сделки купли-продажи недействительной. В марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск, признав за ней право собственности на квартиру. Это решение в сентябре подтвердил и Мосгорсуд. Лурье подала иск повторно, но в конце ноября Второй кассационный суд признал решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда законными и в возврате квартиры покупательнице отказал. Однако суды не обязали Долину вернуть Лурье 112 млн руб., указав, что деньги должны быть взысканы с осужденных мошенников. В конце ноября суд приговорил четверых фигурантов уголовного дела к срокам от четырех до семи лет колонии.

2 декабря в Верховный суд поступила жалоба защиты Лурье на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной.

В эфире «Первого канала» народная артистка России, признавая себя жертвой мошенников, заверила, что вернет Лурье все средства за квартиру, поскольку та «также является пострадавшей». Певица пояснила, что при подписании сделки находилась под влиянием злоумышленников, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга и использовали поддельный паспорт. В программе «Пусть говорят» был показан документ на имя Андрея Лукина с фотографией, схожей с британским актером Томом Холландом.

Позже стало известно, что певица прошла комплексную психолого-психиатрическую и политологическую экспертизу.

Дело Долиной и Лурье 16 декабря рассматривал Верховный суд. Покупательница квартиры в иске потребовала принудительно выселить певицу из жилья.

Сама Долина не пришла на заседание, Лурье на нем присутствовала. Сторона певицы ходатайствовала о рассмотрении дела в закрытом режиме из-за резонансности, но судебная коллегия встала на сторону Лурье и прокурора, отказав в этом.

Верховный суд отменил решения судов нижестоящих инстанций и отказал певице Ларисе Долиной в удовлетворении иска к Полине Лурье о признании сделки купли-продажи квартиры недействительной и прекращении права собственности Лурье на приобретенное жилье.

«Верховный суд Российской Федерации поставил точку в так называемом деле Долиной — Лурье. Квартира принадлежит Полине Лурье. Лариса Долина незаконно находится в квартире, и, если она в ближайшее время добровольно ее не покинет, суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении», — пояснили в пресс-службе Верховного суда.

25 декабря Мосгорсуд принял решение о выселении Ларисы Долиной, ее дочери и внучки из квартиры в Хамовниках.