Певица Лариса Долина прошла еще одну экспертизу

Лариса Долина (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Певице Ларисе Долиной провели политологическую экспертизу в рамках разбирательств по делу о продаже ее квартиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Уточняется, что в ходе спора артистки и покупательницы ее квартиры Полины Лурье выводы этого исследования оспорены не были.

Судебная политологическая (деструктологическая) экспертиза — вид исследования, направленный на анализ и оценку действий и в контексте актуальной политической ситуации в стране. В частности, изучается профессиональная деятельность лица, его политические убеждения и отношение к власти и общественным движениям.

Как писал ТАСС, накануне Долина прошла психиатрическую экспертизу, она не была оспорена. Результаты заключения пока раскрыты не были.

Конфликт между Долиной и Лурье возник после того, как певица стала жертвой мошенников. Те, представившись сотрудниками сотрудников спецслужб, убедили певицу продать пятикомнатную квартиру в центре столицы. Покупательницей оказалась Полина Лурье, но она не смогла попасть в квартиру, так как Долина, по ее словам, была уверена, что сделка была фиктивной. Обе женщины подали в суд.

Жилплощадь была продана еще летом прошлого года, в марте суд признал сделку недействительной, квартира осталась за Долиной. Кассационный суд подтвердил решение, после чего покупательница обратилась уже в Верховный суд, дело рассмотрят 16 декабря.

Вечером 5 декабря Долина в эфире «Первого канала» подробно рассказала, как стала жертвой обмана, и пообещала вернуть деньги за недвижимость Лурье. Представитель последней заявляла, что Долина предлагала такое решение еще в день обращения в Верховный суд, но покупательница намерена добиваться признания сделки законной.