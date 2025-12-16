 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Покупательница квартиры Долиной попросила суд выселить певицу из жилья

Покупательница квартиры Долиной попросила суд принудительно выселить певицу из жилья. По словам ее адвоката, артистка в момент заключения договора была в прекрасном состоянии и объясняла продажу квартиры тем, что ей там тесно
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье в иске потребовала принудительно выселить певицу из жилья, передает корреспондент РБК. Дело рассматривает Верховный суд.

Долина не пришла на заседание, Лурье на нем присутствует. Сторона певицы ходатайствовала о рассмотрении дела в закрытом режиме из-за резонансности, но судебная коллегия встала на сторону Лурье и прокурора, отказав в этом.

По словам адвоката Лурье, артистка в момент заключения договора купли-продажи 20 мая 2024 года заверяла, что отдает отчет своим действиям, пребывала в «прекрасном состоянии» и ни с кем не созванивалась. Кроме того, стороны подписали допсоглашение, что Долиной после продажи квартиры останется пианино и стул к нему. Сама артистка, по словам стороны обвинения, объясняла, что продает жилье, потому что «ей там тесно».

Верховный суд отказался закрывать заседание по делу о квартире Долиной
Общество

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Валерия Доброва, Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
Лариса Долина

