Общество⁠,
0

Адвокат Долиной заявила об отказе Лурье принимать квартиру

По словам адвоката, причина — в устаревшей дате в акте приема-передачи
Полина Лурье
Полина Лурье (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Адвокат покупательницы квартиры в Хамовниках Полины Лурье Светлана Свириденко отказалась подписывать акт приема-передачи жилья, из-за которого она судилась с певицей Ларисой Долиной, из-за некорректной даты в документе. Об этом сообщила РБК адвокат артистки Мария Пухова.

Пухова утверждает, что квартира вместе с актом приема-передачи были готовы к 5 января. Однако, по словам адвоката, Лурье не смогла приехать на встречу в назначенную дату. «Но сегодня адвокат Полины [Светлана Свириденко] отказалась подписывать акт, поскольку он датирован 5-м числом, и, соответственно, забрать ключи», — сказала защита певицы.

На данный момент Долина находится не в Москве, поэтому Свириденко решила дождаться возращения артистки, уточнила Пухова.

Накануне адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила, что Долина освободила квартиру. До этого покупательница артистку просила выехать из жилья к 30 декабря 2025-го года, но та отказалась. Встреча для передачи ключей покупательнице была запланирована на вторую половину дня, 9 января.

Весной 2024 года певица продала свою пятикомнатную квартиру в центре Москвы Лурье за 112 млн руб. Позже Долина заявила, что стала жертвой мошенников и подала иск в суд с требованием признать сделку недействительной.

Суд оставил квартиру артистке, отказав покупательнице в возврате денег. Лурье дошла до Верховного суда, который признал право собственности на квартиру за ней.

Маргарита Ларичева, Анастасия Карева
Лариса Долина квартира мошенничество передача суд выселение
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица
10 сентября 1955 года
