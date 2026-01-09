Адвокат Долиной заявила об отказе Лурье принимать квартиру

По словам адвоката, причина — в устаревшей дате в акте приема-передачи

Полина Лурье (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Адвокат покупательницы квартиры в Хамовниках Полины Лурье Светлана Свириденко отказалась подписывать акт приема-передачи жилья, из-за которого она судилась с певицей Ларисой Долиной, из-за некорректной даты в документе. Об этом сообщила РБК адвокат артистки Мария Пухова.

Пухова утверждает, что квартира вместе с актом приема-передачи были готовы к 5 января. Однако, по словам адвоката, Лурье не смогла приехать на встречу в назначенную дату. «Но сегодня адвокат Полины [Светлана Свириденко] отказалась подписывать акт, поскольку он датирован 5-м числом, и, соответственно, забрать ключи», — сказала защита певицы.

На данный момент Долина находится не в Москве, поэтому Свириденко решила дождаться возращения артистки, уточнила Пухова.

Накануне адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила, что Долина освободила квартиру. До этого покупательница артистку просила выехать из жилья к 30 декабря 2025-го года, но та отказалась. Встреча для передачи ключей покупательнице была запланирована на вторую половину дня, 9 января.

Весной 2024 года певица продала свою пятикомнатную квартиру в центре Москвы Лурье за 112 млн руб. Позже Долина заявила, что стала жертвой мошенников и подала иск в суд с требованием признать сделку недействительной.

Суд оставил квартиру артистке, отказав покупательнице в возврате денег. Лурье дошла до Верховного суда, который признал право собственности на квартиру за ней.