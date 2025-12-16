 Перейти к основному контенту
Долина не пришла на заседание Верховного суда по квартире

Певица Лариса Долина не пришла на заседание Верховного суда по ее квартире. Покупатель квартиры, Полина Лурье, на заседание явилась, передает корреспондент РБК.

Интересы Долиной представляет ее адвокат. Защита народной артистки просила закрыть процесс, сославшись на медицинскую тайну, но суд отклонил просьбу. 

Полина Лурье в своем иске потребовала принудительно выселить певицу из квартиры. Она обратила внимание суда на то, что поведение артистки в момент сделки говорило о том, что она отдает отчет своим действиям. 

Лариса Долина уверяла, что летом 2024 года стала жертвой мошенников. Посредством психологического давления те вынудили продать квартиру стоимостью более 138 млн рублей. В марте 2025-го суд признал сделку недействительной, и постановил вернуть Долиной жилье. 

В итоге Лурье осталась и без денег, и без квартиры. Суды постановили, что деньги нужно взыскать с мошенников. Долина в начале декабря пообещала вернуть покупательнице деньги: в течение нескольких лет и без учета инфляции. Однако Лурье от предложения отказалась

Авторы
Персоны
Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица
10 сентября 1955 года

