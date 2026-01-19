К квартире Долиной приехали судебные приставы

Приставы приехали в квартиру Долиной в Хамовниках. По словам адвоката Лурье, они должны передать стороне покупательницы ключи от жалья. В конце декабря Мосгорсуд постановил выселить Долину и ее родственников из квартиры

Фото: Павел Селезнев / NEWS.ru / Global Look Press

Судебные приставы приехали в квартиру певицы Ларисы Долиной в Хамовниках, которую артистка должна передать Полине Лурье по решению суда, сообщает ТАСС.

По информации телеграм-канала SHOT, принудительное выселение Долиной из квартиры осуществляется приставами в присутствии понятых и сотрудников полиции. В понедельник, 19 января, истекает срок добровольного выселения певицы из квартиры.

Адвокат Долиной Мария Пухова позже пояснила ТАССу, что судебные приставы прибыли в квартиру Ларисы Долиной, чтобы подтвердить факт добровольной передачи ее квартиры новой владелице. Никакого принудительного выселения, по ее словам, не происходит. «Приставы сейчас проверяют, что решение суда было добровольно исполнено в установленный законом срок», — уточнила она.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко в свою очередь подтвердила «РИА Новости», что приехала вместе с судебными приставами в квартиру в Хамовниках. «Судебные приставы осуществляют выселение, проверяют отсутствие в квартире вещей должника», — сказала собеседница агентства, добавив, что приставы должны передать им ключи от купленного жилья.

По заявлению адвоката Лурье было возбуждено исполнительное производство о выселении Долиной. 9 января стороны встретились для подписания акта приема-передачи недвижимости, но не смогли оформить документы. Адвокат Долиной заявила, что Свириденко отказалась принимать квартиру из-за неправильной даты в документе — он был датирован 5 января. Сама Долина уехала за границу, а у ее представителей не оказалось полномочий на подписание документов, сообщила сторона Лурье. Певица вернется 20 января и не сможет подписать акт передачи до этого времени, поэтому новая хозяйка обратилась к судебным приставам.

В середине августа 2024 года певица Лариса Долина рассказала, что стала жертвой мошенников. «По данному факту возбуждено уголовное дело, я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест», — рассказала артистка. Злоумышленники убедили артистку, что ей необходимо провести фиктивную продажу, а потом перевести средства от сделки на «безопасный счет».

Квартиру в Хамовниках площадью 236 кв. м продали за 112 млн руб., эти средства вместе с дополнительными 68 млн руб. сбережений артистка передала мошенникам. По версии артистки, она поняла, что стала жертвой мошенников, только когда новые владельцы квартиры пришли к ней домой и потребовали съехать.

После того как о продаже квартиры стало широко известно, артистка подала иск об оспаривании сделки купли-продажи на основании того, что сделка «была совершена под влиянием заблуждения со стороны третьих лиц». В марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к Лурье и признал право собственности за певицей. В сентябре Мосгорсуд подтвердил законность этого решения. При этом средства покупательнице возвращены не были.

Верховный суд России в середине декабря отменил решение Хамовнического суда и других инстанций, посчитавших сделку купли-продажи недействительной, и признал право собственности за покупательницей Лурье. 25 декабря Мосгорсуд принял решение выселить Долину, ее дочь и внучку из квартиры в Хамовниках, оно вступило в силу «немедленно».