Адвокат рассказала, что Долина освободила квартиру две недели назад
Певицу Ларису Долину не выселяли принудительно, она самостоятельно освободила квартиру за две недели до визита судебных приставов, сообщила РБК адвокат артистки Мария Пухова.
«Решение исполнено еще две недели назад: вещи вывезены, пользование квартирой прекращено. Сегодня приставы проверяют, что решение суда добровольно исполнено», — сказала юрист.
Этим утром в квартиру в Хамовниках, где жила Долина, приехали судебные приставы. В понедельник, 19 января, истекает срок добровольного выселения певицы из квартиры. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко пояснила, что также находится на месте. «Судебные приставы осуществляют выселение, проверяют отсутствие в квартире вещей должника», — сказала она, добавив, что приставы должны передать стороне покупательницы ключи от купленного жилья.
Материал дополняется.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко