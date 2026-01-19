 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Адвокат рассказала, что Долина освободила квартиру две недели назад

Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Певицу Ларису Долину не выселяли принудительно, она самостоятельно освободила квартиру за две недели до визита судебных приставов, сообщила РБК адвокат артистки Мария Пухова.

«Решение исполнено еще две недели назад: вещи вывезены, пользование квартирой прекращено. Сегодня приставы проверяют, что решение суда добровольно исполнено», — сказала юрист.

Этим утром в квартиру в Хамовниках, где жила Долина, приехали судебные приставы. В понедельник, 19 января, истекает срок добровольного выселения певицы из квартиры. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко пояснила, что также находится на месте. «Судебные приставы осуществляют выселение, проверяют отсутствие в квартире вещей должника», — сказала она, добавив, что приставы должны передать стороне покупательницы ключи от купленного жилья.

Приставы возбудили производство о выселении Долиной. Как развивалось дело
Экономика
Лариса Долина

Материал дополняется.

