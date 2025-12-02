«Дело Долиной» рассмотрят в Верховном суде

Верховный суд рассмотрит жалобу на решения по иску Долиной о признании сделки о продаже квартиры недействительной. В нижестоящих инстанциях сочли, что артистка находилась «под влиянием заблуждения»

Лариса Долина (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

В Верховный суд поступила жалоба защиты Полины Лурье на решения нижестоящих инстанций по иску певицы Ларисы Долиной о признании сделки о продаже ее квартиры недействительной. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ВС.

«Поступила, она будет рассмотрена в установленном порядке», — рассказали в суде.

Прошлым летом Долина продала свою квартиру в Хамовниках под влиянием мошенников. Те заявили, что сделка будет фиктивной и недвижимость стоимостью свыше 138 млн руб. останется в собственности артистки. Полученные средства Долина отправила на «безопасный счет».

Когда покупательница Полина Лурье попросила артистку освободить квартиру, певица осознала, что стала жертвой мошенников. При этом ни покупатель, ни риелторы, ни родственники артистки не знали, что сделка не инициирована самой Долиной.

И Лурье, и Долина подали иски в суд: артистка просила признать сделку недействительной и вернуть жилье в собственность, а Лурье — выселить и выписать Долину и ее родных из этой квартиры.

В марте Хамовнический суд Москвы вернул Долиной квартиру и отказал Лурье во встречном иске о выселении артистки. Суд счел сделку по продаже квартиры недействительной, поскольку певица находилась «под влиянием заблуждения». Кассационный суд признал это решение законным 27 ноября.

При этом ни один из судов не обязал Долину вернуть покупательнице деньги — их предполагается взыскать с преступников. Потому возврат средств зависит от результатов уголовного дела, которое продолжается больше года. Фигуранты дела получили сроки от четырех до семи лет лишения свободы. Среди них были курьер и «дропы». По версии следствия, они действовали совместно с неустановленными соучастниками.

Этот процесс привлек внимание к новой схеме квартирного мошенничества, когда продавец после оформления сделки купли-продажи и получения денег признается недееспособным, так как находился под «воздействием аферистов» и не мог осознавать значения своих действий. Через суд он добивается признания сделки недействительной и возвращения недвижимости. При этом средства, которые потратил покупатель, взыскать не удается, поскольку продавец заявляет, что отдал их мошенникам.

Схема спровоцировала дискуссию о том, как можно обезопасить покупателей от такого мошенничества. Так, в Госдуме обсуждают введение периода охлаждения — временной заморозки средств покупателя на семь дней при заключении сделки с недвижимостью. Юристы советуют перед покупкой квартиры на вторичном рынке проводить расследование.