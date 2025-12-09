 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Певица Лариса Долина прошла психиатрическую экспертизу

ТАСС: Долина в момент продажи квартиры считала, что участвует в спецоперации
Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Певица Лариса Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в рамках разбирательств по делу о продаже ее квартиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

При этом в материалах дела не указывается, к какому выводу пришли эксперты. «Выводы судебной психолого-психиатрической экспертизы в рамках уголовного дела не оспорены», — говорится в них.

Также из документов следует, что Долина в момент продажи квартиры Полине Лурье была уверена, что действует в рамках спецоперации по поимке преступников — таким образом, «истинного намерения и выраженной воли на отчуждение квартиры не было» и сделка является фиктивной.

Конфликт между Долиной и Лурье возник после того, как певица стала жертвой мошенников. Те, представившись сотрудниками спецслужб, убедили ее продать пятикомнатную квартиру в центре Москвы 112 млн руб. — по цене ниже рыночной. Покупательницей оказалась Лурье. Общая сумма ущерба, по версии следствия, составила 175 млн руб., с учетом всех расходов и платежей — 317 млн руб.

В марте суд признал сделку недействительной. Квартира была возвращена певице, а встречный иск новой владелицы о выселении был отклонен. Кассационный суд подтвердил это решение, после чего Лурье обратилась в Верховный суд, он рассмотрит материалы дела Долиной 16 декабря. 

В минувшую пятницу эфире «Первого канала» Долина, признавая себя жертвой мошенников, заверила, что вернет Лурье все средства за квартиру, поскольку та «также является пострадавшей».

Адвокат Лурье заявила, что ее подзащитная не сомневалась во вменяемости Долиной, однако не доверяет публичным обещаниям вернуть деньги и намерена добиваться в Верховном суде признания сделки законной.

Анастасия Лежепекова
Лариса Долина
