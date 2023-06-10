Разрушение плотины Каховской ГЭС и затопление территорий. Главное

6 июня рухнула плотина Каховской ГЭС, расположенной по течению Днепра выше Херсона. Москва назвала разрушение плотины диверсией Киева, украинские власти обвинили в подрыве Россию. Обе стороны объявили эвакуацию из затопленных мест

Разрушенная плотина Каховской ГЭС (Фото: Reuters)

Ситуация на утро 10 июня

С затопленных территорий в Новокаховском городском округе, Алешкинском и Голопристанском районах эвакуировали более 6 тыс. человек, в том числе 235 детей, рассказал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, 1,7 тыс. человек расселили в пункты временного размещения, 62 человека доставили в больницу.

Уровень воды начал спадать, сообщил Сальдо. В Новой Каховке за сутки отметка опустилась на 3 м — до 7 м, в Алешках — с 5 до 3 м, в Голой Пристани — с 5 до 4 м. В привычное русло Днепр войдет к 16 июня, заявил глава региона со ссылкой на расчеты «Русгидро».

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Рано утром 10 июня Сальдо сообщил об ракетных ударах по пунктам временного размещения на Арабатской стрелке (находится в северо-восточной части Крымского полуострова), погибла женщина. Удары, предположительно, наносились ракетами англо-французского производства Storm Shadow, добавил он. По его словам, в ночь на 10 июня продолжились удары и по селу Железный Порт (Херсонская область), где был разрушен местный отель.

Глава администрации подконтрольной Украине части Херсонской области Александр Прокудин в своем телеграм-канале утром 10 июня сообщил, что средний уровень затопления составляет 4,72 м. На правому берегу Днепра затопленными остаются более 35 населенных пунктов, больше всего пострадали Херсон, поселки Белозерка и Зимовник. Прокудин добавил, что замедлению спада воды угрожают сильные дожди, которые прогнозируют на 11 июня.

Международный комитет Красного Креста заявил о готовности оказать помощь пострадавшим «по обе стороны» Днепра после разрушения плотины Каховской ГЭС. В организации сообщили, что ее сотрудники уже работают в Херсоне (находится под контролем Украины) и занимаются обеспечением водой и продуктами.

Что произошло и какие повреждения получила ГЭС

Утром 6 июня командование украинской армии «Юг» заявило, что Каховская ГЭС была подорвана. Мэр расположенной ниже ГЭС Новой Каховки Владимир Леонтьев изначально назвал бредом данные о подрыве станции, однако позднее сообщил, что в результате обстрелов разрушены задвижки, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. ТАСС со ссылкой на экстренные службы передал, что удар по Каховской ГЭС был нанесен из украинских реактивных систем залпового огня «Ольха». Российские власти объявили об эвакуации жителей прибрежных районов Херсонской области. Украинские власти, в свою очередь, начали эвакуировать населенные пункты на подконтрольном им правом берегу.

По словам мэра Новой Каховки, в верхнюю часть ГЭС было несколько попаданий около двух часов ночи. Разрушенной оказалась верхняя часть плотины, сама дамба уцелела.

Ситуация на ГЭС не является критичной, поскольку из-за особенностей ее постройки сброс воды разом невозможен, заверил Леонтьев.

Выше по течению Днепра находится Запорожская АЭС. В МАГАТЭ сообщили, что сейчас непосредственной угрозы для атомной станции нет, организация внимательно следит за ситуацией. В «Росатоме» также сообщили, что угрозы ЗАЭС нет, ситуация находится под контролем. Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС не изменился и составляет 16,67 м, сообщил РБК представитель атомной электростанции. Это нормальный показатель для охлаждения станции. Украинский «Энергоатом», в свою очередь, заявил о стремительном снижении уровня воды в Днепре выше разрушенной плотины Каховской ГЭС, что может представлять опасность для Запорожской АЭС. Возможность прорыва Каховской ГЭС рассматривалась в ходе стресс-тестов на Запорожской АЭС после аварии на японской атомной станции Фукусима, заявил РБК директор АНО «Атоминфо-центр» Александр Уваров. По его словам, на станции «в принципе достаточно средств, чтобы обеспечить долгосрочное охлаждение активной зоны».

Возможные причины

Кремль назвал подрыв плотины «диверсией киевского режима». «Мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, одна из целей этой диверсии — лишить Крым воды.

Следственный комитет счел разрушение плотины Каховской ГЭС терактом, повлекшим значительный имущественный ущерб и иные тяжкие последствия, и завел уголовное дело.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Киев подорвал сооружения Каховской ГЭС, чтобы не допустить на этом участке фронта наступления Вооруженных сил России.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал произошедшее терактом и обвинил во всем Россию. По его словам, конструкции станции были «подорваны изнутри». Песков эти обвинения отверг. Власти Украины также обратились в Международный уголовный суд из-за разрушения ГЭС.

Журналист-расследователь The New York Times Кристиан Триберт опубликовал спутниковые снимки плотины Каховской ГЭС от 28 мая и 5 июня, на которых видно, что участок шлюза плотины пропускал воду еще неделю назад, а накануне поток выходящей воды усилился. По словам Триберта, снимки могут свидетельствовать о том, что плотина была повреждена как минимум за неделю до сообщений о ее подрыве.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «варварской акцией» киевских властей.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев назвал подрыв плотины Каховской ГЭС террористической атакой, совершенной Украиной, и предположил, что за сутки перед ударом Киев организовал сброс воды с Днепрогэс, «предопределяя еще более пагубные последствия наводнения».

Эвакуация и населенные пункты в зоне затопления

На подконтрольной России территории Херсонской области затопило 35 населенных пунктов, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его оценке, в зоне подтопления оказались 22–40 тыс. человек.

Для размещения жителей подготовили 2,7 тыс. мест в 48 пунктах временного размещения.

Как заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, свои дома из-за прорыва дамбы потеряли по меньшей мере 16 тыс. человек.

Скорость течения Днепра в районах наводнения выросла в десять раз, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

6 июня правительство Херсонской области и МЧС начали эвакуацию жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов в первый день затопления, 6 июня. Пункты временного размещения людей созданы в Геническе и Скадовске.

Наибольший уровень наводнения оказался в Новой Каховке — по данным местных властей, в первый день он поднялся на 12 м. В Новокаховском городском округе был введен режим чрезвычайной ситуации. К утру 8 июня вода стала уходить, ее уровень снизился примерно на 2 метра, сообщил мэр Леонтьев.

Село Корсунка в Херсонской области почти полностью затопило, заявил Леонтьев 7 июня. «Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери, что ниже по течению, затоплены по крыши», — добавил он. Мэр считает, что гибели людей удалось избежать только потому, что плотина разрушилась не сразу.

На корсунских дачах были заблокированы и нуждались в эвакуации около 100 человек, сообщали местные власти. Во второй половине 7 июня мэр Леонтьев сообщил о начале эвакуации людей, заблокированных на корсунских дачах. «Это большой поселок, 350 домов. Мы оттуда вывозим в том числе маломобильных», — сказал чиновник.

Город Алешки в Херсонской области практически полностью затопило, эвакуировать людей оттуда можно только на спецтехнике, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.

В Голой Пристани ухудшилась ситуация к вечеру 6 июня, уровень затопления стал быстро расти, и 7 июня подтопленным оказалось 80% города. 7 июня власти объявили о планах эвакуировать 1–1,5 тыс. жителей.

Украинские власти тоже объявили эвакуацию жителей Херсонской области на правом берегу Днепра. По данным на утро 8 июня, всего там подтоплено 20 населенных пунктов и 2629 домов, эвакуированы 1995 человек.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, реальна угроза затопления 80 населенных пунктов, находящихся под контролем Украины.

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Станция расположена в 5 км от города Новая Каховка, ее ввели в строй в 1950-е годы. Суммарная установленная мощность станции — 334,8 МВт (6 х 55,8 МВт). Длина плотины ГЭС — 447 м, максимальная пропускная способность — 21 400 куб. м/с. Подробнее об основных характеристиках станции — в материале РБК.

Международная реакция

Западные страны и ООН возложили ответственность за ситуацию на Россию. Даже если в самом прорыве дамбы нет вины Москвы, она несет ответственность, потому что ведет масштабные военные действия. Так сформулировал позицию Лондона министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Он заявил Reuters утром, что пока слишком рано давать оценку ситуации вокруг разрушения Каховской ГЭС, но оно «произошло из-за начала Россией военных действий».

С такой же оценкой выступил вечером 6 июня генсек ООН Антониу Гутерриш. Отметив, что у ООН нет возможности проверить, как именно произошла катастрофа, он сказал, что «ясно одно — это еще одно последствие разрушительного вторжения России». Генсек обратил внимание на то, что это «угроза и без того подвергающейся опасности Запорожской АЭС». Он также назвал произошедшее с ГЭС «монументальной гуманитарной, экономической и экологической катастрофой».

Одним из первых утром ситуацию прокомментировал председатель Евросовета Шарль Мишель. «Шокирован беспрецедентной атакой на Новокаховскую плотину. Разрушение гражданской инфраструктуры определенно квалифицируется как военное преступление, и мы будем привлекать Россию и ее марионеток к ответственности», — написал Мишель в Twitter.

Многие лидеры обращали внимание на экологические последствия. Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что Россия «превратила воду в оружие», которое несет «экоцид и массовые разрушения».

По мнению канцлера ФРГ Олафа Шольца, разрушение дамбы дает конфликту «новое измерение».

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что Вашингтону известны сообщения о том, что Россия несет ответственность за разрушение плотины Каховской ГЭС, но пока США не могут сказать окончательно, что произошло. Вашингтон предложил Киеву помощь для пострадавших от разрушения ГЭС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился поочередно с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным. Он предложил сформировать комиссию с участием российских и украинских экспертов, представителей ООН и международного сообщества.

Что говорят эксперты: влияние на ход боев и экологию

Разрушение плотины на Каховской ГЭС может повлиять на обе стороны конфликта , а дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, на каком уровне стабилизируется подъем воды, считают опрошенные РБК эксперты.

«Теоретически произошедшее может привести, с одной стороны, к подтоплению некоторой части наших оборонительных позиций», — сказал РБК старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. С другой стороны, продолжил эксперт, могут быть затоплены острова, которые находятся ниже плотины и которые украинские силы ранее уже использовали для вылазок диверсионно-разведывательных групп.

«Очень высокая вероятность, что могут быть снесены оборонительные сооружения с обеих сторон — российской и украинской. При этом в ближайшее время форсирование Днепра становится невозможным, потому что он станет гораздо шире, а потом — не знаю», — сказал военный эксперт Александр Храмчихин.

Последствия разрушения плотины Каховской ГЭС для экологии будут зависеть от масштаба затопления, его продолжительности и того, какие объекты окажутся в зоне наводнения.

По словам заведующего лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаила Болгова, донный ил, который скапливался за плотиной, вынесет водой в Днепро-Бугский лиман, где он будет оказывать негативное воздействие на экосистему — на растительность, на моллюсков, рыб и т.п.

Для оценки последствий разрушения на Каховской ГЭС важно понимать, будет ли разрушена дамба, этот вариант «абсолютно негативный», считает доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин. По его словам, больше всего пострадает левый берег, образование болот повлияет на сельское хозяйство и инфраструктуру.

Разрушение плотины Каховской ГЭС может сказаться на сельском хозяйстве в Крыму, однако для других нужд полуострова воды хватит, считает эксперт Фонда национальной энергетической эффективности и Финансового университета Станислав Митрахович. Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что водохранилища в Крыму наполнены на 80%, но есть угроза обмеления Северо-Крымского канала.

Риск загрязнения Черного моря из-за разрушения Каховской ГЭС существует, прибрежная полоса может быть загрязнена до Одессы, но не дальше: помешают крупные реки, заявил РБК заведующий лабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов.

При этом значительную часть загрязнений «перехватит» Днепро-Бугский лиман, какая доля выйдет в море — оценить трудно. До черноморских курортов России загрязнение вряд ли дойдет, оценил Болгов.

Разрушение Каховской ГЭС может повлиять на близлежащую акваторию моря, которая находится вблизи устья Днепра, считает профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

История обстрелов Каховской ГЭС

В октябре 2022 года поступало множество сообщений об обстреле дамбы Каховской ГЭС, поскольку через нее проходил автомобильный мост. Тогда российские войска находились на правом берегу Днепра в Херсонской области, и мост через дамбу наряду с Антоновским мостом в Херсоне служил для снабжения группировки. Украинская сторона неоднократно обстреливала как Антоновский мост, так и мост на дамбе Каховской ГЭС.