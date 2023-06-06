Каховская ГЭС: основные сведения и история электростанции

Власти Новой Каховки и Запорожской области сообщили о разрушении плотины Каховской ГЭС, эвакуацию жителей Херсонской области начали по обеим берегам Днепра. Основные характеристики Каховской ГЭС — в материале РБК

Строительство Каховской гидроэлектростанции, 1956 год (Фото: Ю. Лихута / ТАСС)

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Она расположена в пяти километрах от города Новая Каховка. Суммарная установленная мощность ГЭС — 334,8 МВт. Длина плотины — 447 м, максимальная пропускная способность — 21,4 тыс. куб. м/с. Вниз по течению Днепра находятся, в частности, села Николаевка, Ольговка, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Днепряне, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, город Херсон и другие населенные пункты.

Решение о возведении Каховской ГЭС было принято в 1950 году. Объект отнесен к Великим стройкам коммунизма, был на почтовой марке СССР. Для строительства и обслуживания электростанции, на месте села Ключевое, был создан город Новая Каховка. На стройке Каховского гидроузла работало около 12 тыс. человек, более 30 экскаваторов, 75 гусеничных и портальных кранов, 100 бульдозеров, 14 паровозов.

Машинный зал Каховской гидроэлектростанции, 1960 год (Фото: Ю. Лихута / ТАСС)

Строительство шло с 1951 года, в 1955-м — запустили первый гидроагрегат, в следующем году — ввели в эксплуатацию последний, шестой шидроагрерат. Главным инженером строительства был Петр Степанович Непорожний, имя которого ГЭС стала носить в 2000 году. В промышленную эксплуатацию с мощностью 312 МВт Каховская ГЭС была принята в 1959 году.

Где происходит затопление

Уровень воды ниже по течению Днепра из-за разрушения поднялся на 5 м, сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. По данным властей Херсонской области, в зоне потенциального затопления живут 22 тыс. человек, сообщили власти Херсонской области. Леонтьев заявил, что в городе эвакуируют жителей примерно 300 домов, расположенных на берегу Днепра. Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что под угрозой подтопления находятся 14 населенных пунктов — Днепряне, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино.

Вид на Каховскую ГЭС (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Украинские власти объявили о подготовке к эвакуации населения из районов на правобережной части Днепра. В МВД Украины назвали потенциальные зоны затопления на правобережной части Днепра, которая контролируется Киевом — села Николаевка, Ольговка, Львово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское и частично город Херсон — остров Корабел.

Чем еще опасно обрушение ГЭС

При ее сооружении ГЭС было образовано Каховское водохранилище. Из водохранилища начинаются Каховский канал, Северо-Крымский канал и канал Днепр—Кривой Рог. Водохранилище обеспечивало питьевой и оросительной водой южные районы Украины. До 2014 года оттуда поступила также вода в Крым, она обеспечивала 85% потребностей жителей в пресной воде. Когда полуостров вошел в состав России, украинские власти в 2017 году перегородили русло канала дамбой. Российские военные разблокировали Северо-Крымский канал во время военной операции, с марта 2020 года вода из Днепра начала поступать в Крым.

«Если плотина будет разрушена, уровень в водохранилище упадет, все эти каналы обмелеют, что станет тоже большой проблемой. В том числе для Крыма, который только-только получил днепровскую воду», — говорил ранее эксперт РАН Сергей Станичный в интервью «Московскому комсомольцу». После прорыва дамбы Каховской ГЭС может возникнуть проблема с водоснабжением Крыма, сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. Однако позже он заявил, что угрозы обезвоживания Северокрымского канала нет.

Выше по течение Днепра находится Запорожская АЭС. Непосредственной угрозы ядерной безопасности из-за разрушения Каховской ГЭС нет, заявили в МАГАТЭ. В Twitter агентства говорится, что его эксперты на Запорожской АЭС в курсе сообщений о повреждении плотины и следят за ситуацией.