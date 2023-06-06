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Власти сообщили о частичном разрушении Каховской ГЭС из-за обстрелов

Мэр Новой Каховки Леонтьев: верхняя часть Каховской ГЭС разрушена из-за обстрелов
Мэр Новой Каховки заявил, что гидроэлектростанция частично разрушена из-за обстрелов, уровень воды поднялся на 2,5 м; он не видит необходимости в эвакуации. О начале вывоза людей объявили на подконтрольной Украине территории

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил ТАСС, что на Каховской ГЭС в результате обстрелов разрушены задвижки, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. По его словам, потребности в эвакуации города пока нет.

«Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры, где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло», — сказал он «РИА Новости», заявив, что разрушена верхняя часть ГЭС. По его словам, сама дамба уцелела. Уровень воды поднялся на 2,5 м.

Источник ТАСС ранее сообщил, что на станции разрушена плотина «из-за повреждений». Данные о частичном разрушении плотины подтвердил «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

МВД Украины объявило об эвакуации жителей с правого берега Днепра, так как ему угрожает подтопление.

Примерно за час до этого командование украинской армии «Юг» заявило, что Каховская ГЭС была подорвана. Телеграм-каналы, в том числе Baza и Shot, писали о серьезных разрушениях на станции. Тогда Леонтьев назвал бредом данные о подрыве ГЭС, заявив, что в городе «везде все тихо и спокойно».

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Станция расположена в 5 км от Новой Каховки. 7 мая на ГЭС начали контролируемый сброс воды, чтобы избежать прорыва дамбы, о котором предупреждал член правительства Запорожской области Владимир Рогов. За три дня до этого он сообщил, что сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг критического уровня. Водохранилище расположено на территории вошедших в состав России Херсонской и Запорожской областей, а также Днепропетровской области Украины.

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