Село Корсунка ушло под воду из-за прорыва плотины Каховской ГЭС

Несколько сел затоплены по крыши, но погибших нет благодаря тому, что уровень воды нарастал постепенно, сообщил новокаховский мэр. Власти города рассказали о спаде уровня воды спустя сутки после ЧП

Село Корсунка в Херсонской области почти полностью затопило после прорыва плотины Каховской ГЭС, заявил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, пишет «Интерфакс».

Населенный пункт «кроме последней улицы, под водой».

«Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери, что ниже по течению, затоплены по крыши», — добавил он, уточнив, что погибших нет благодаря тому, что плотина разрушилась не сразу.

Корсунка расположена к западу от Новой Каховки, на левом берегу Днепра, контролируемом российской стороной. По данным переписи 2001 года, в селе жили 1,4 тыс. человек, в Крынках — 991, в Казачьих Лагерях — 3,7 тыс. человек. В Днепрянах в 2019-м проживали 4,1 тыс.

Пострадала и сама Новая Каховка, из города эвакуировали свыше 900 человек, местонахождение семи остается неизвестным, их могли вывезти из города, рассказал ранее мэр. Уровень воды к утру 7 июня снизился на 35 см. Затем врио главы региона Владимир Сальдо объявил о частичном включении электроэнергии в Новой Каховке, в течение двух-трех дней власти планируют начать обеззараживание местности.

Оба берега Днепра затопило после обрушения плотины Каховской ГЭС и массового сброса воды, это произошло накануне утром, 6 июня. Населенные пункты на правом берегу контролирует Москва, на левом — Киев, там также проводят эвакуацию.

Обе стороны выступили со взаимными обвинениями. Украина, Великобритания и Евросоюз считают Россию ответственной за произошедшее. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «подрыве конструкций изнутри» и теракте. Российская сторона отвергает обвинения и называет ситуацию «преднамеренной диверсией» Киева, связанной с наступлением армии Украины. Москва и Киев потребовали созвать заседание Совбеза ООН.

Плотина получила повреждения как минимум за неделю до разрушения, следует из спутниковых снимков, указали при этом журналисты The New York Times, The Washington Post и Financial Times. Участок шлюза плотины пропускал воду еще неделю назад, а накануне поток выходящей воды усилился, говорилось в их материалах.