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Запорожская АЭС отчиталась об охлаждении реактора после обрушения плотины

Глава МАГАТЭ Гросси: уровень используемого для охлаждения ЗАЭС водохранилища снизился
Несмотря на значительное снижение уровня Каховского водохранилища после разрушения плотины в Новой Каховке, угрозы безопасности Запорожской АЭС нет, заявил Гросси. На ЗАЭС рассказали, что уровень воды в пруде-охладителе не менялся
Вид на Запорожскую АЭС
Вид на Запорожскую АЭС (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС не изменился и составляет 16,67 метра, сообщил РБК представитель атомной электростанции.

Так он прокомментировал заявление главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, который сказал, что из-за обрушения плотины ГЭС в Новой Каховке уровень Каховского водохранилища, используемого для подачи воды на АЭС для охлаждения, значительно снизился. По его словам, уровень воды снижается со скоростью около 5 см/ч.

«В 8 утра уровень воды в водохранилище составлял около 16,4 м. Если уровень воды упадет ниже 12,7 м, то перекачивать ее больше нельзя», — подчеркнул Гросси.

Тем не менее, отметил он, по оценкам экспертов МАГАТЭ, на данный момент рисков для безопасности станции нет, поскольку существуют альтернативные источники водоснабжения, в том числе пруд-охладитель, воды из которого должно хватить для охлаждения на несколько месяцев.

Гросси призвал обе стороны обеспечить целостность этого водоема. Кроме того, он анонсировал свой визит на ЗАЭС на следующей неделе.

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В Кремле также считают, что пока прямой угрозы АЭС нет. «По Запорожской АЭС — там есть тема охлаждения. Пока мы слышали заявления экспертов, что тут сейчас никакой угрозы нет. Но за более детальной информацией тут надо обращаться к специалистам», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Запорожская АЭС находится в Энергодаре на берегу Каховского водохранилища, выше по течению Днепра, чем Новокаховская ГЭС. С начала боевых действий на Украине она находится под контролем российской стороны.

После присоединения Запорожской области к России по итогам референдума осенью прошлого года президент Владимир Путин распорядился принять ее в федеральную собственность. Оператор российских атомных станций, концерн «Росэнергоатом» сообщил, что ЭО ЗАЭС возглавит бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.

Обрушение плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на станции из-за обстрелов разрушились задвижки, в связи с чем вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

Как российские, так и украинские власти, под контролем которых находится часть Херсонской области на правом берегу Днепра, включая Херсон, объявили эвакуацию.

На ЗАЭС и в «Росэнергоатоме» уже говорили, что разрушение плотины не повлияет на работу атомной станции.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
МАГАТЭ Рафаэль Гросси Запорожская АЭС Каховская ГЭС
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