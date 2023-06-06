Херсонские власти объявили эвакуацию и рекомендовали жителям собрать вещи

Власти Херсонской области объявили эвакуацию из прибрежных районов после разрушения Каховской ГЭС. Жителей призвали собрать личные вещи, документы и еду на 3 дня. Пункты временного размещения созданы в Геническе и Скадовске

Фото: Александр Власов / Reuters

Правительство Херсонской области и МЧС России контролируют ситуацию в районах левого берега Днепра после разрушения Каховской ГЭС, эвакуация людей идет планово, сообщили в телеграм-канале администрации региона.

Власти призвали жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов собрать личные вещи, документы, взять продукты питания на 3 дня и питьевую воду, а также отключить газ и воду в своих домах перед эвакуацией.

Пункты временного размещения людей созданы в Геническе и Скадовске. Экстренные и специальные службы региона оказывают всю необходимую помощь населению, включая маломобильных граждан, подчеркнули в администрации.

«На 12:30 по поручению [врио главы региона] Владимира Сальдо для организации эвакуации жителей из пострадавших от подтопления населенных пунктов в Новую Каховку, Алешки и Голую Пристань направлено 53 автобуса. В Новой Каховке эвакуация жителей уже идет. По мере необходимости количество автобусов будет увеличено», — говорится в сообщении властей.

В администрации призвали сохранять спокойствие и подчеркнули, что ситуация полностью контролируемая, а эвакуация проходит организованно и предупредительно.

По всем вопросам эвакуации власти региона призвали обращаться по телефону единого кол-центра +78003019999, а также по номеру замгубернатора по вопросам работы с эвакуированными +79902281420

Сальдо в своем телеграм-канале ранее сообщал, что разрушение ГЭС привело к стоку вниз по Днепру большого, но не критичного объема воды. Также, по его словам, ситуация не сильно скажется на ситуации в Херсонской области и не помешает российским военным защитить левобережье. «Не потребуется даже крупная эвакуация людей. Большинство жителей остаются на своих местах, хотя транспорт для них отправлен», — отметил врио главы региона.

Video

Разрушение плотины произошло утром 6 июня. Она расположена по течению Днепра выше Херсона. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что после обстрела со стороны ВСУ на станции разрушились задвижки, в связи с чем вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

Херсонские власти до этого не раз сообщали об ударах по ГЭС. В ноябре 2022 года Леонтьев говорил о «грандиозных повреждениях» станции. Тогда же Сальдо сообщил, что ГЭС прекратила выработку электроэнергии.



Президент Украины Владимир Зеленский после экстренного заседания СНБО обвинил Россию в «подрыве конструкций ГЭС изнутри», назвав произошедшее терактом. Кремль отверг эти обвинения и возложил вину на украинские власти. «Мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, одна из целей этой диверсии — лишить Крым воды. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.