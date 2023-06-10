Херсонские власти оценили сроки возвращения Днепра в привычное русло

Уровень воды в Новой Каховке опустился до семи метров, в Алешках — до трех, в Голой Пристани — до четырех. Власти полагают, что на возвращение Днепра в привычное русло уйдет еще около недели. Эксперты указали на экологический риск

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Река Днепр вернется в привычное русло ниже Каховской ГЭС к пятнице, 16 июня. Предварительные данные «РусГидро» привел врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Он рассказал, что вода начала сходить в низовьях Днепра. За прошедшие сутки в Алешках уровень воды упал на два метра (с пяти до трех метров), в Голой Пристани на один метр (с пяти до четырех метров). Кроме того, за сутки уровень воды в Новой Каховке опустился на три метра — с десяти до семи метров, там начали откачивать воду и очищать улицы от мусора.

С пострадавших территорий эвакуировали более 6 тыс. человек, среди них 235 детей и 81 человек, испытывающий трудности при передвижении. «Более 1,7 тысяч эвакуированных расселены в пунктах временного размещения, 32 человека доставлены в больницу», — добавил глава региона.

Последствия потопа ликвидируют 795 человек при помощи 344 единиц техники.

Плотина Каховской ГЭС разрушилась утром во вторник, 6 июня. Начался массовый сброс воды, в зоне потопа оказались населенные пункты по обе стороны Днепра — правый берег остается под контролем Киева, левый контролирует Москва. Обе стороны объявили эвакуацию и выдвинули встречные обвинения в разрушении плотины Каховской ГЭС. Погибли не менее пяти человек.

Уровень воды на подконтрольном Украине правом берегу Днепра снизился на 31 см и составляет 4,72 м, сообщил украинский губернатор Александр Прокудин. Он предупредил, что в воскресенье начнутся сильные дожди, что замедлит спад наводнения и станет «еще одним испытанием».

По его словам, за вчерашний день эвакуировали более 200 человек, а всего — 2588.

Прорыв Каховской ГЭС негативно скажется на экологической ситуации, предупреждали опрошенные РБК эксперты. На дне Днепровского водохранилища откладывались загрязнения в течение многих десятилетий, которые теперь вымыло. Ветром их будет разносить по окрестностям.

«С точки зрения экологии это катастрофа очень серьезная, возможно, самая серьезная в Европе в нашем веке. Ил, грязь идут вниз по течению», — резюмировал доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

