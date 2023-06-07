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Эрдоган после разговора с Зеленским позвонил Путину с предложением по ГЭС

Эрдоган после беседы с Зеленским предложил Путину создать международную комиссию по ГЭС
Турция предложила помощь в расследовании обрушения на Каховской ГЭС. Эрдоган выступил за создание международной комиссии с участием российских, украинских и международных экспертов
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным, темой разговора стала военная операция на Украине и разрушение плотины Каховской ГЭС, сообщила CNN Turk.

В Анкаре сообщили, что Эрдоган заявил о необходимости всестороннего расследования того, что случилось с плотиной таким образом, чтобы по его результату ни у кого не оставалось сомнений. Он предложил сформировать комиссию с участием российских и украинских экспертов, представителей ООН и международного сообщества. Эрдоган заявил Путину, что Турция готова содействовать в этом.

До этого президент Турции обсудил ситуацию на Каховской ГЭС с президентом Украины Владимиром Зеленским, которому также предложил создать международную комиссию по расследованию случившегося.

Плотина Каховской ГЭС, расположенная выше Херсона, была частично разрушена утром 6 июня. Вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению и затапливать населенные пункты, находящиеся в прибрежной зоне. И российские, и украинские власти объявили эвакуацию жителей (левый берег контролируют российские силы, правый — украинские).

В случившемся Москва и Киев обвинили друг друга. Украина заявила, что российские силы «подорвали конструкции [ГЭС] изнутри», российские власти эти обвинения опровергли. Как считают в Кремле, разрушение плотины было преднамеренной диверсией Киева. Так, в администрации Херсонской области заявили, что плотина длительное время подвергалась обстрелам с украинской стороны и не выдержала после очередного удара. При этом за сутки перед этим ударом Киев организовал сброс воды с ДнепроГЭС, «предопределяя еще более пагубные последствия наводнения», предположил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

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Персоны
Андрей Гатинский, Виктория Полякова Виктория Полякова
Каховская ГЭС Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Владимир Зеленский расследование
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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