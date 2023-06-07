Патрушев: за сутки до удара по Каховской ГЭС Украина устроила сброс воды с ДнепроГЭС

Патрушев обвинил Киев в сбросе воды перед ударом по Каховской ГЭС

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал подрыв плотины Каховской ГЭС террористической атакой, совершенной Украиной. Он предположил, что за сутки перед ударом Киев организовал сброс воды с ДнепроГЭС, «предопределяя еще более пагубные последствия наводнения».

«Подрыв плотины Каховской ГЭС – это очередная спланированная террористическая атака киевского режима, направленная на уничтожение мирных жителей и гражданской инфраструктуры», – сказал Патрушев во время встречи в Минске секретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем.

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