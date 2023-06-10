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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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Красный Крест после разрушения ГЭС пообещал помощь «по обе стороны реки»

МККК предложил помощь пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС «по обе стороны реки»

Международный комитет Красного Креста готов оказать помощь всем пострадавшим после разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области на обоих берегах Днепра, следует из сообщения, опубликованного на сайте организации.

«Мы готовы реагировать по обе стороны реки, в частности, с оперативных баз в Одессе и Донецке, и мы подтвердили властям наше предложение экстренной помощи людям, пострадавшим от наводнения, а также долгосрочной помощи для улучшения доступа к чистой воде», — говорится в сообщении.

В МККК отметили, что группы его сотрудников находятся в Херсоне (находится под контролем Украины), где занимаются обеспечением жителей города и прилегающих территорий питьевой водой, продуктами первой необходимости и медицинскими товарами. Также они оказывают техническую поддержку аварийно-спасательным службам, которые занимаются поиском наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов, попавших в воду.

Затопление из-за частичного разрушения Каховской ГЭС. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло 6 июня. Россия и Украина обвинили в случившемся друг друга. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что из подтопленных районов эвакуировали 5,8 тыс. человек. Число госпитализированных достигло 62 человек, погибших — восемь человек. Подтопленными оказались свыше 22 тыс. домов в 17 населенных пунктах, уточнял он.

Украинские власти сообщали, что на правом берегу Днепра, который контролирует Киев, из затопленных 32 населенных пунктов эвакуировали 2352 человека.

7 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине не получили ни от Красного Креста, ни от ООН ответа на запросы о помощи с ситуацией по разрушению дамбы. В ООН позже ответили, что их сотрудники находятся на месте ЧП «с первого дня», раздают воду, гигиенические наборы, оказывают психологическую поддержку.

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Красный Крест после разрушения ГЭС пообещал помощь «по обе стороны реки»
Красный Крест после разрушения ГЭС пообещал помощь «по обе стороны реки»

Теги
Каховская ГЭС Херсонская область Украина МККК Красный Крест
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