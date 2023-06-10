Красный Крест после разрушения ГЭС пообещал помощь «по обе стороны реки»

Международный комитет Красного Креста готов оказать помощь всем пострадавшим после разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области на обоих берегах Днепра, следует из сообщения, опубликованного на сайте организации.

«Мы готовы реагировать по обе стороны реки, в частности, с оперативных баз в Одессе и Донецке, и мы подтвердили властям наше предложение экстренной помощи людям, пострадавшим от наводнения, а также долгосрочной помощи для улучшения доступа к чистой воде», — говорится в сообщении.

В МККК отметили, что группы его сотрудников находятся в Херсоне (находится под контролем Украины), где занимаются обеспечением жителей города и прилегающих территорий питьевой водой, продуктами первой необходимости и медицинскими товарами. Также они оказывают техническую поддержку аварийно-спасательным службам, которые занимаются поиском наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов, попавших в воду.

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло 6 июня. Россия и Украина обвинили в случившемся друг друга. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что из подтопленных районов эвакуировали 5,8 тыс. человек. Число госпитализированных достигло 62 человек, погибших — восемь человек. Подтопленными оказались свыше 22 тыс. домов в 17 населенных пунктах, уточнял он.

Украинские власти сообщали, что на правом берегу Днепра, который контролирует Киев, из затопленных 32 населенных пунктов эвакуировали 2352 человека.

7 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине не получили ни от Красного Креста, ни от ООН ответа на запросы о помощи с ситуацией по разрушению дамбы. В ООН позже ответили, что их сотрудники находятся на месте ЧП «с первого дня», раздают воду, гигиенические наборы, оказывают психологическую поддержку.