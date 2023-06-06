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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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Генсек ООН назвал события на Каховской ГЭС монументальной катастрофой

Генсек ООН: разрушение плотины Каховской ГЭС — монументальная гуманитарная катастрофа
Последствия разрушения задвижек на Каховской ГЭС
Последствия разрушения задвижек на Каховской ГЭС (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Разрушение плотины Каховской ГЭС — это «монументальная гуманитарная, экономическая и экологическая катастрофа», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он отметил, что у ООН нет доступа к независимой информации для проверки того, как произошел инцидент. «[Разрушение плотины] стало еще одним примером ужасной цены войны для людей. Шлюзы страданий переполняются уже более года, и это должно прекратиться», — сказал Гутерриш.

Генсек ООН добавил, что по меньшей мере 16 тыс. человек уже потеряли свои дома, и заверил, что ООН и партнеры планируют срочно оказать помощь жителям пострадавших районов в виде питьевой воды, лекарств и «другой критически важной помощи». Он также призвал «к справедливому миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи».

6 июня произошло разрушение плотины Каховской ГЭС. Местные власти объявили эвакуацию. Власти Украины начали эвакуировать жителей правого берега Днепра.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию «в подрыве конструкций ГЭС изнутри». Кремль возложил вину за случившееся на Киев, связав диверсию с «неудачным наступлением» ВСУ. Обе страны потребовали созвать Совет Безопасности ООН в связи с произошедшим.

Теги
Антониу Гутерриш ООН Каховская ГЭС Украина Херсонская область
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