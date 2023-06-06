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Журналисты сообщили о повреждениях на плотине Каховской ГЭС до разрушения

Журналист Триберт сообщил о повреждениях на плотине Каховской ГЭС за неделю до разрушения
Журналисты NYT, WP и FT опубликовали снимки плотины Каховской ГЭС недельной давности, на которых видно, как один из шлюзов пропускает воду. Они посчитали это свидетельством того, что плотина могла быть повреждена до обрушения
Фото: Иван Антипенко / Reuters
Фото: Иван Антипенко / Reuters

Журналист-расследователь The New York Times (NYT) Кристиан Триберт опубликовал в Twitter спутниковые снимки плотины Каховской ГЭС от 28 мая и 5 июня, на которых видно, что участок шлюза плотины пропускал воду еще неделю назад, а накануне поток выходящей воды усилился.

Фото:Maxar Technologies / Reuters Фото:Maxar Technologies / Reuters

По словам Триберта, снимки могут свидетельствовать о том, что плотина была повреждена как минимум за неделю до сообщений о ее подрыве. Об этом же заявили журналисты Washington Post (WP) и Financial Times (FT) Эван Хилл и Кристофер Миллер.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась утром 6 июня, начался массовый сброс воды. Под угрозой затопления оказались десятки прибрежных населенных пунктов как на правом (контролируется Киевом), так и на левом (контролируется Москвой) берегу Днепра. Жителей начали эвакуировать.

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Она расположена в 5 км от города Новая Каховка. Суммарная установленная мощность ГЭС — 334,8 МВт. Длина плотины — 447 м, максимальная пропускная способность — 21,4 тыс. куб. м/с.

Журналисты сообщили о повреждениях на плотине Каховской ГЭС до разрушения
Журналисты сообщили о повреждениях на плотине Каховской ГЭС до разрушения

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В администрации Херсонской области заявили, что плотина была разрушена из-за ночного удара ВСУ, предположительно, из реактивной системы залпового огня «Ольха». Кремль обвинил Киев в диверсии. СК завел уголовное дело о теракте.

Украина обвинения в причастности к случившемуся отвергла, обвинив в произошедшем Россию. Из-за разрушения плотины Киев, а вслед за ним и Москва запросили срочное заседание Совбеза ООН.

Министр обороны Сергей Шойгу позже заявил, что разрушение плотины Каховской ГЭС — это теракт, а его целью было не допустить на этом участке фронта наступления российской армии. Министр добавил, что, «по имеющимся данным, значительно увеличен сброс воды с Днепропетровской ГЭС» и это «ведет к еще большему затоплению территорий».

В октябре 2022 года поступало множество сообщений об обстреле плотины Каховской ГЭС, поскольку через нее проходил автомобильный мост. Тогда российские войска находились на правом берегу Днепра в Херсонской области, и мост через дамбу, наряду с Антоновским мостом в Херсоне, служил для снабжения группировки. После перегруппировки войск на левый берег Днепра оба моста были взорваны.

Журналисты сообщили о повреждениях на плотине Каховской ГЭС до разрушения
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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Каховская ГЭС разрушения плотина Военная операция на Украине Херсонская область
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