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В Сети появились кадры взрыва моста Каховской ГЭС

«Известия» и «360» опубликовали видео подрыва автомобильного моста у Каховской ГЭС
Автомобильный мост находится в 5 км от города Новая Каховка в Херсонской области. Накануне российские военные завершили уход из Херсона. Два пролета ближайшего к городу Антоновского моста были взорваны

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Видео взрыва на мосту у Каховской ГЭС опубликовали «Известия» и телеканал «360».

О значительных повреждениях плотины ранее сообщила компания Maxar, опубликовав в Twitter спутниковые снимки ГЭС. CNN указал, что шлюзовые затворы под тремя разрушенными пролетами моста — единственные, из которых поступает вода, однако остается неясным, было ли это вызвано разрушениями моста. Телеканал геолоцировал и подтвердил подлинность снимков Maxar.

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Станция расположена в 5 км от города Новая Каховка, ее ввели в строй в 1950-е годы. Суммарная установленная мощность станции — 334,8 МВт (6 х 55,8 МВт). Длина плотины ГЭС — 447 м, максимальная пропускная способность — 21 400 куб. м/с.

Запорожская атомная электростанция находится выше по течению Днепра, на берегу Каховского водохранилища.

Российское Минобороны приняло решение оставить Херсон и правый берег Днепра 9 ноября. Решение объяснили желанием сохранить жизнь российским военным и боеспособность группировки войск. Спустя два дня ведомство отчиталось, что войска полностью перешли на левый берег реки. Местные власти сообщили, что на этом берегу началось возведение оборонительных сооружений.

Утром 11 ноября два пролета Антоновского моста (единственной стационарной переправы через Днепр вблизи Херсона), оказались разрушены, сообщали телеграм-каналы и корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, однако местные власти утверждали, что мост в прежнем состоянии. Позднее информацию об обрушении подтвердили ТАСС в экстренных службах региона.

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