Сальдо назвал число затопленных населенных пунктов в Херсонской области

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На подконтрольной России территории Херсонской области затопило 35 населенных пунктов. Об этом сообщил в телеграм-канале врио главы региона Владимир Сальдо.

В Новокаховском городском округе затопило Новую Каховку, Таврийск, Плодовое, Днепряны, Корсунку, Новые Лагеря, Песчаное, Райское, Масловку, Обрывку и Тополевку.

городском округе затопило Новую Каховку, Таврийск, Плодовое, Днепряны, Корсунку, Новые Лагеря, Песчаное, Райское, Масловку, Обрывку и Тополевку. В Голопристанском муниципальном округе подтоплены Голая Пристань, Гладковка, Малые Копани, Таврийское, Старая Збурьевка, Забарино, Кардашинка, Большая Кардашинка, Малая Кардашинка, Коханы, Новая Збурьевка и Белогрудово.

муниципальном округе подтоплены Голая Пристань, Гладковка, Малые Копани, Таврийское, Старая Збурьевка, Забарино, Кардашинка, Большая Кардашинка, Малая Кардашинка, Коханы, Новая Збурьевка и Белогрудово. В Алешкинском муниципальном округе под водой оказались Алешки, Солонцы, Подстепное, Песчановка, Казачьи Лагеря, Крынки, Пролетарка, Великие Копани, Новая Маячка, Подо-Калиновка, Счастливое и Кинбурнская коса.

К вечеру 7 июня из затопленных населенных пунктов эвакуировали 1,5 тыс. человек, всего для размещения жителей подготовили 2,7 тыс. мест в 48 пунктах временного размещения. Данных о жертвах, по словам Сальдо, не поступало.

Глава региона сообщил, что подписал указ «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Херсонской области» из-за разрушения плотины Каховской ГЭС.

В районе Новой Каховки вода начала спадать, в низовьях зоны затопления — у Алешек и Голой Пристани — наводнение 7 июня достигнет пика, сказал Сальдо. После этого уровень воды начнет снижаться.

Про обрушение плотины на Каховской ГЭС, расположенной по течению выше Херсона, стало известно утром 6 июня. Начался неконтролируемый сброс воды, она затопила прибрежные населенные пункты. Власти России (контролирует левый берег Днепра) и Украины (контролирует правый берег) объявили эвакуацию населения.

Стороны обвинили друг друга в разрушении плотины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «подорвала конструкции ГЭС» изнутри. В Кремле обвинения отвергли и заявили, что Киев устроил диверсию. Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что ее целью было предотвращение наступления российской армии на этом участке.