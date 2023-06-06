Затопление из-за частичного разрушения Каховской ГЭС. Фоторепортаж

Власти Запорожской и Херсонской областей заявили об обрушении Каховской ГЭС утром 6 июня. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на станции из-за обстрелов ночью разрушились задвижки, в связи с чем вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению. Уровень воды поднялся на 10 м в Новой Каховке. На фото — фасад здания Каховской ГЭС

Украинские военные заявили, что Каховскую ГЭС подорвала российская сторона. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев опроверг эту информацию. По данным российских властей, плотина была частично разрушена в результате обстрела с украинской стороны, предположительно, из реактивной системы залпового огня «Ольха»