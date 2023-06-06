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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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Затопление из-за частичного разрушения Каховской ГЭС. Фоторепортаж

Появились кадры с затоплениями после частичного разрушения Каховской ГЭС

В Херсонской области частично разрушена Каховская ГЭС. На подконтрольной Украине территории объявлена эвакуация, также эвакуируют жителей около 300 домов в Новой Каховке. Кадры с районов затопления — в фоторепортаже РБК
Власти Запорожской и Херсонской областей заявили об обрушении Каховской ГЭС утром 6 июня. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на станции из-за обстрелов ночью разрушились задвижки, в связи с чем вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению. Уровень воды поднялся на 10&nbsp;м в Новой Каховке. На фото&nbsp;&mdash; фасад здания Каховской ГЭС Украинские военные заявили, что Каховскую ГЭС подорвала российская сторона. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев опроверг&nbsp;эту информацию. По данным российских властей, плотина была частично разрушена в результате обстрела&nbsp;с украинской стороны,&nbsp;предположительно, из реактивной системы залпового огня &laquo;Ольха&raquo;
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Власти Запорожской и Херсонской областей заявили об обрушении Каховской ГЭС утром 6 июня. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что на станции из-за обстрелов ночью разрушились задвижки, в связи с чем вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению. Уровень воды поднялся на 10 м в Новой Каховке. На фото — фасад здания Каховской ГЭС

Украинские военные заявили, что Каховскую ГЭС подорвала российская сторона. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев опроверг эту информацию. По данным российских властей, плотина была частично разрушена в результате обстрела с украинской стороны, предположительно, из реактивной системы залпового огня «Ольха»

Украинские власти объявили&nbsp;эвакуацию жителей Херсонской области на правом берегу Днепра, который остается под контролем Киева. МВД Украины назвало населенные пункты в зоне потенциального затопления&nbsp;&mdash; это села Николаевка, Ольговка, Львово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон&nbsp;&mdash; остров Корабел.&nbsp;Жителей этих населенных пунктов призвали отключить электроприборы, собрать документы и предметы первой необходимости и следовать инструкциям спасателей и полицейских.
Фото: vrogov / Telegram

Украинские власти объявили эвакуацию жителей Херсонской области на правом берегу Днепра, который остается под контролем Киева. МВД Украины назвало населенные пункты в зоне потенциального затопления — это села Николаевка, Ольговка, Львово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон — остров Корабел. Жителей этих населенных пунктов призвали отключить электроприборы, собрать документы и предметы первой необходимости и следовать инструкциям спасателей и полицейских.

В зоне риска подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС находятся 22 тыс. жителей, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. По его словам, под угрозой находятся прибрежные территории 14 населенных пунктов. По данным мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, уровень воды в городе&nbsp;поднялся на десять&nbsp;метров,&nbsp;уже затоплены канализационные станции, разрушена часть линий электропередачи. Часть районов города обесточены.
Фото: vrogov / Telegram

В зоне риска подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС находятся 22 тыс. жителей, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. По его словам, под угрозой находятся прибрежные территории 14 населенных пунктов. По данным мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, уровень воды в городе поднялся на десять метров, уже затоплены канализационные станции, разрушена часть линий электропередачи. Часть районов города обесточены.

Каховская ГЭС &mdash; шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Станция расположена в 5 км от Новой Каховки. Суммарная установленная мощность ГЭС &mdash; 334,8 МВт. Длина плотины &mdash; 447 м, максимальная пропускная способность &mdash; 21,4 тыс. куб. м/с. ГЭС не подлежит ремонту после разрушения инфраструктуры, заявил глава Новой Каховки Леонтьев &laquo;России 24&raquo;. Станцию придется отстраивать заново.&nbsp;В заявлении журналистам Леонтьев добавил, что сейчас нельзя спрогнозировать, будет ли станция дальше разрушаться. &laquo;Мы не можем сейчас сказать, что дальше произойдет с Каховской ГЭС&raquo;, &mdash; отметил&nbsp;он. 15 ноября 2022 года станция окончательно прекратила выработку электроэнергии. Станция важна не столько с точки зрения энергообеспечения, сколько с точки зрения работы плотины, указал тогда врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Фото: vrogov / Telegram

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Станция расположена в 5 км от Новой Каховки. Суммарная установленная мощность ГЭС — 334,8 МВт. Длина плотины — 447 м, максимальная пропускная способность — 21,4 тыс. куб. м/с.

ГЭС не подлежит ремонту после разрушения инфраструктуры, заявил глава Новой Каховки Леонтьев «России 24». Станцию придется отстраивать заново. В заявлении журналистам Леонтьев добавил, что сейчас нельзя спрогнозировать, будет ли станция дальше разрушаться. «Мы не можем сейчас сказать, что дальше произойдет с Каховской ГЭС», — отметил он.

15 ноября 2022 года станция окончательно прекратила выработку электроэнергии. Станция важна не столько с точки зрения энергообеспечения, сколько с точки зрения работы плотины, указал тогда врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

В зону затопления после разрушения Каховской ГЭС могут попасть около 300 домов в поселке Днепряны и селе Корсунка в пригороде Новой Каховки, которые находятся ниже по течению, заявили местные власти. Администрация Херсонской области призвала жителей ряда населенных пунктов быть готовыми к эвакуации в случае ухудшения ситуации. На фото&nbsp;&mdash; затопление в Новой Каховке
Фото: VGA_NovayaKahovka / Telegram

В зону затопления после разрушения Каховской ГЭС могут попасть около 300 домов в поселке Днепряны и селе Корсунка в пригороде Новой Каховки, которые находятся ниже по течению, заявили местные власти. Администрация Херсонской области призвала жителей ряда населенных пунктов быть готовыми к эвакуации в случае ухудшения ситуации. На фото — затопление в Новой Каховке

Позднее днем в Новой Каховке началась эвакуация жителей прибрежных территорий. &laquo;Город продолжает подвергаться прямо сейчас обстрелам ракетным. Я думаю, что жители около 300 домов будут эвакуированы, и уже сейчас эвакуируются &lt;...&gt; для того, чтобы избежать жертв&raquo;,&nbsp;&mdash; заявил мэр Владимир Леонтьев.
Фото: ТАСС

Позднее днем в Новой Каховке началась эвакуация жителей прибрежных территорий. «Город продолжает подвергаться прямо сейчас обстрелам ракетным. Я думаю, что жители около 300 домов будут эвакуированы, и уже сейчас эвакуируются <...> для того, чтобы избежать жертв», — заявил мэр Владимир Леонтьев.

В Новую Каховку отправили оперативные группы МЧС, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. Всего были отправлены три группы МЧС&nbsp;&mdash; в Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки, уточнил он. На фото&nbsp;&mdash; подтопление центра Новой Каховки
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Новую Каховку отправили оперативные группы МЧС, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. Всего были отправлены три группы МЧС — в Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки, уточнил он. На фото — подтопление центра Новой Каховки

Вода после частичного разрушения плотины Каховской ГЭС может сойти из районов подтопления через два-три дня, указывали в администрации Новой Каховки. Из-за обрушения уровень в водохранилище упал, и появилась угроза обмеления Северо-Крымского канала, через который поставлялась вода из Днепра в Крым. &laquo;В настоящее время запасы воды в канале&nbsp;&mdash; порядка 40 миллионов кубометров. Питьевой воды более чем достаточно&raquo;,&nbsp;&mdash; заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, проводятся работы по минимизации потерь воды в канале. Водохранилища в Крыму наполнены на 80%
Фото: ТАСС

Вода после частичного разрушения плотины Каховской ГЭС может сойти из районов подтопления через два-три дня, указывали в администрации Новой Каховки.

Из-за обрушения уровень в водохранилище упал, и появилась угроза обмеления Северо-Крымского канала, через который поставлялась вода из Днепра в Крым. «В настоящее время запасы воды в канале — порядка 40 миллионов кубометров. Питьевой воды более чем достаточно», — заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, проводятся работы по минимизации потерь воды в канале. Водохранилища в Крыму наполнены на 80%

В начале мая член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг критического уровня из-за непогоды. Он предупредил о возможном прорыве дамбы у города Каменка Днепровская. Позднее с плотины Каховской гидроэлектростанции провели регулируемый сброс воды из водохранилища. 7 мая советник гендиректора &laquo;Росэнергоатома&raquo; Ренат Карчаа заявил, что угрозы прорыва дамбы больше нет. Власти Херсонской области обвинили в обрушении Украину, заявив что это произошло из-за обстрелов. Его вели из РСЗО &laquo;Ольха&raquo;, указали там. Украина обвинила в произошедшем российскую сторону.
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В начале мая член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг критического уровня из-за непогоды. Он предупредил о возможном прорыве дамбы у города Каменка Днепровская. Позднее с плотины Каховской гидроэлектростанции провели регулируемый сброс воды из водохранилища. 7 мая советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что угрозы прорыва дамбы больше нет.

Власти Херсонской области обвинили в обрушении Украину, заявив что это произошло из-за обстрелов. Его вели из РСЗО «Ольха», указали там. Украина обвинила в произошедшем российскую сторону.

Теги
мультимедиа затопление Новая Каховка Херсонская область Каховская ГЭС Днепр
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