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Власти допустили быстрый ремонт Каховской ГЭС «в масштабах Вселенной»

Власти Новой Каховки сообщили о «грандиозных повреждениях» ГЭС и оценили сроки ремонта
Каховская ГЭС получила «грандиозные повреждения», однако ее можно будет восстановить относительно быстро благодаря современным технологиям, считает глава Новой Каховки. Он счел, что ремонт продлится не менее года
Фото: EPA / Sergei Ilnitsky / ТАСС
Фото: EPA / Sergei Ilnitsky / ТАСС

Каховскую ГЭС можно будет восстановить, несмотря на «грандиозные повреждения», процесс ремонта займет не менее года, более точную оценку смогут дать специалисты. Об этом ТАСС заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

«Так как она была построена за кратчайшие сроки, я думаю, что современными технологиями восстановить ее будет достаточно быстро. Достаточно быстро — я имею в виду, в масштабах Вселенной», — сказал он.

По данным Леонтьева, из-за обстрелов со стороны украинских военных в Новой Каховке повреждения получили большое число других крупных объектов инфраструктуры. Он уточнил, что речь, среди прочего, о Северо-Крымском канале и Каховском магистральном канале.

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Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Станция расположена в 5 км от города Новая Каховка, ее ввели в строй в 1950-е годы. Суммарная установленная мощность станции — 334,8 МВт (6 х 55,8 МВт). Длина плотины ГЭС — 447 м, максимальная пропускная способность — 21 400 куб. м/с.

Запорожская атомная электростанция находится выше по течению Днепра, на берегу Каховского водохранилища.
 

Власти Херсонской области не раз сообщали об ударах украинских войск по шлюзам Каховской ГЭС, обвиняя Киев в намерении затопить Херсонскую область. «Лупят по многим объектам транспортной инфраструктуры, по всем мостам, в том числе по Каховской ГЭС, где находится Каховское водохранилище, большое количество воды», — рассказывал врио главы области Владимир Сальдо в середине октября.

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Российское Минобороны 9 ноября приняло решение отвести войска из Херсона после доклада командующего группировкой российских войск в зоне военной операции генерала армии Сергея Суровикина. Он назвал обороны правого берега Днепра бесперспективным, указав на возможность сохранить жизни военных. Спустя два дня министерство отчиталось о завершении переброски войск и выстраивании линии обороны на правом берегу Днепра.

Утром 11 ноября два пролета Антоновского моста (единственной стационарной переправы через Днепр вблизи Херсона), оказались разрушены, сообщали телеграм-каналы и корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, однако местные власти утверждали, что мост в прежнем состоянии. Позднее информацию об обрушении подтвердили ТАСС в экстренных службах региона.

Был взорван и автомобильный мост Каховской ГЭС, компания Maxar опубликовала спутниковые снимки станции. CNN указал, что шлюзовые затворы под тремя разрушенными пролетами моста — единственные, из которых поступает вода, однако остается неясным, было ли это вызвано разрушениями моста.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Каховская ГЭС Новая Каховка Херсонская область
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