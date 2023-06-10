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Сальдо заявил об обстреле ракетами Storm Shadow пунктов размещения

Врио главы Херсонской области Сальдо: ВСУ обстреляли пункты временного размещения
Известно о погибшей женщине, рассказал Сальдо. По его словам, разрушен отель в курортном селе Железный порт. До этого Сальдо сообщал о двух погибших при обстреле пункта эвакуации в Голой Пристани
Фото: saldo_vga / Telegram
Фото: saldo_vga / Telegram

Украинские силы утром 10 июня нанесли удары по пунктам временного размещения на Арабатской стрелке, известно о погибшей женщине, заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

По предварительным данным, удары наносились ракетами Storm Shadow, поставляемыми Киеву Лондоном, написал он в телеграм-канале.

Кроме того, в результате ночных обстрелов курортного села Железный порт разрушен отель «Позитив», добавил врио главы региона. Он также опубликовал последствия атак.

Арабатская стрелка — узкая и длинная полоса земли с примыкающим к ней островом Крячина, расположена в северо-восточной части Крымского полуострова.

Великобритания подтвердила передачу Украине ракет Storm Shadow в середине мая. С тех пор власти ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей не раз сообщали об ударах с использованием таких боеприпасов.

Днем 9 июня Сальдо сообщал об обстреле тремя ракетами Storm Shadow пионерского лагеря в Херсонской области. По его словам, один снаряд сбила система ПВО, два других попали по объекту. 

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6 июня обрушилась плотина Каховской ГЭС и начался массовый сброс воды из Каховского водохранилища. В зоне затопления оказались населенные пункты по обе стороны Днепра — правый берег остается под контролем Киева, левый контролирует Москва. Обе стороны объявили эвакуацию.

С контролируемых Россией территорий к вечеру 8 июня эвакуировали 5 тыс. человек, говорил Сальдо. Семь человек погибли, в том числе двое мирных жителей — в результате ракетного обстрела эвакуационной зоны в Голой Пристани.

В Москве обвинили в произошедшем Киев. Глава Минобороны Сергей Шойгу счел целью таких действий не допустить на этом участке фронта наступления российской армии. СК завел уголовное дело о терроризме.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил о причастности к произошедшему России. 8 июня он посетил Херсон. Ответственность на Москву возложили и ряд западных политиков.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Сальдо Херсонская область обстрел
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