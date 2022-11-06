Власти оценили состояние Каховской дамбы после удара HIMARS по шлюзу
Попадание снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS в шлюз Каховской дамбы не привело к критическим разрушениям, сообщил «РИА Новости» представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев.
«Все контролируемо. Основные удары ПВО отбила, одна ракета попала, но критических разрушений не нанесла», — сказал он.
б ракетном обстреле дамбы ранее сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. По их данным, пять снарядов удалось сбить силами ПВО, одна из ракет попала в шлюз дамбы.
Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Станция расположена в 5 км от города Новая Каховка, ее ввели в строй в 1950-е годы.Суммарная установленная мощность станции — 334,8 МВт (6 х 55,8 МВт). Длина плотины ГЭС — 447 м, максимальная пропускная способность — 21 400 куб. м в секунду.
Каховская ГЭС является частью каскада Днепровских гидроэлектростанций, она находится в 5 км от города Новая Каховка. Запорожская атомная электростанция находится выше по течению Днепра на берегу Каховского водохранилища. В случае подрыва гидроэлектростанции, работы энергоблоков на Запорожской АЭС окажется под угрозой, предупреждал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, добавив, что при разрушении дамбы понизится уровень воды в водохранилище.