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Власти оценили состояние Каховской дамбы после удара HIMARS по шлюзу

Власти сообщили об отсутствии критических разрушений после удара HIMARS по Каховской дамбе
ПВО отбила основные удары HIMARS, попадание одной ракеты не привело к значительным разрушениям дамбы, «все контролируемо», сообщили власти Новой Каховки
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Попадание снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS в шлюз Каховской дамбы не привело к критическим разрушениям, сообщил «РИА Новости» представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев.

«Все контролируемо. Основные удары ПВО отбила, одна ракета попала, но критических разрушений не нанесла», — сказал он.

б ракетном обстреле дамбы ранее сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. По их данным, пять снарядов удалось сбить силами ПВО, одна из ракет попала в шлюз дамбы.

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Станция расположена в 5 км от города Новая Каховка, ее ввели в строй в 1950-е годы.Суммарная установленная мощность станции — 334,8 МВт (6 х 55,8 МВт). Длина плотины ГЭС — 447 м, максимальная пропускная способность — 21 400 куб. м в секунду.


Каховская ГЭС является частью каскада Днепровских гидроэлектростанций, она находится в 5 км от города Новая Каховка. Запорожская атомная электростанция находится выше по течению Днепра на берегу Каховского водохранилища. В случае подрыва гидроэлектростанции, работы энергоблоков на Запорожской АЭС окажется под угрозой, предупреждал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, добавив, что при разрушении дамбы понизится уровень воды в водохранилище.
 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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