После ЧС на Каховской ГЭС в зоне бедствия оказались до 40 тыс. человек
Сальдо: в зоне бедствия после разрушения Каховской ГЭС оказались от 22 до 40 тыс. человек
В зоне бедствия в Херсонской области из-за разрушения плотины Каховской ГЭС оказались от 22 тыс. до 40 тыс. человек. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире Соловьев Live.
По его словам, к утру 7 июня уровень Каховского водохранилища упал более чем на 3,5 м в районе Энергодара в Запорожской области, где расположена Запорожская АЭС.
При этом он отметил, что с военной точки зрения, оперативно-тактическая ситуация после разрушения плотины ГЭС сложилась в пользу ВС России.
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