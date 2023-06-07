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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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После ЧС на Каховской ГЭС в зоне бедствия оказались до 40 тыс. человек

Сальдо: в зоне бедствия после разрушения Каховской ГЭС оказались от 22 до 40 тыс. человек

В зоне бедствия в Херсонской области из-за разрушения плотины Каховской ГЭС оказались от 22 тыс. до 40 тыс. человек. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире Соловьев Live.

По его словам, к утру 7 июня уровень Каховского водохранилища упал более чем на 3,5 м в районе Энергодара в Запорожской области, где расположена Запорожская АЭС.

При этом он отметил, что с военной точки зрения, оперативно-тактическая ситуация после разрушения плотины ГЭС сложилась в пользу ВС России.

Материал дополняется

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Владимир Сальдо Херсонская область Каховская ГЭС
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