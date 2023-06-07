Разрушение плотины Каховской ГЭС и затопление территорий. Главное

Рухнула плотина Каховской ГЭС, расположенной по течению Днепра выше Херсона. Москва назвала разрушение плотины диверсией Киева, украинские власти обвинили в подрыве Россию. Обе стороны объявили эвакуацию из затопленных мест

Разрушенная плотина Каховской ГЭС (Фото: Reuters)

Что известно к 7:30 Разрушение Каховской ГЭС может привести к тому, что поля на юге Украины в следующем году могут превратиться в пустыню, предупреждает Министерство аграрной политики страны.

Власти Новой Каховки опубликовали фотографии, на которых видно, что вода уже отступает с некоторых улиц. Город был затоплен после разрушения плотины Каховской ГЭС утром 6 июня.

Администрация США намерена и дальше оказывать помощь Украине, заявил президент США Джо Байден в ответ на просьбу прокомментировать разрушения на Каховской ГЭС.

Расследование уголовного дела о разрушении плотины Каховской ГЭС взял под личный контроль председатель СК России Алескандр Бастрыкин.

Разведслужбы и военные Великобритании изучают обстоятельства разрушения Каховской ГЭС, делать какие-либо выводы сейчас еще рано, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

Что произошло и какие повреждения получила ГЭС

Утром 6 июня командование украинской армии «Юг» заявило, что Каховская ГЭС была подорвана. Мэр расположенной ниже ГЭС Новой Каховки Владимир Леонтьев изначально назвал бредом данные о подрыве станции, однако позднее сообщил, что в результате обстрелов разрушены задвижки, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. ТАСС со ссылкой на экстренные службы передал, что удар по Каховской ГЭС был нанесен из украинских реактивных систем залпового огня «Ольха». Российские власти объявили об эвакуации жителей прибрежных районов Херсонской области. Украинские власти, в свою очередь, начали эвакуировать населенные пункты на подконтрольном им правом берегу.

По словам мэра Новой Каховки, в верхнюю часть ГЭС было несколько попаданий около двух часов ночи. Она, то есть «надводные сооружения», разрушена, сама дамба уцелела.

Источники информагентств сообщили о разрушении плотины. По данным ТАСС, потоки воды смыли 14 из 28 пролетов плотины.

Ситуация на ГЭС не является критичной, поскольку из-за особенностей ее постройки сброс воды разом невозможен, заверил Леонтьев.

Как заявил вечером генсек ООН Антониу Гутерриш, свои дома из-за прорыва дамбы потеряли по меньшей мере 16 тыс. человек.

Выше по течению Днепра находится Запорожская АЭС. В МАГАТЭ сообщили, что сейчас непосредственной угрозы для атомной станции нет, организация внимательно следит за ситуацией. В «Росатоме» также сообщили, что угрозы ЗАЭС нет, ситуация находится под контролем. Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС не изменился и составляет 16,67 м, сообщил РБК представитель атомной электростанции. Это нормальный показатель для охлаждения станции. Украинский «Энергоатом», в свою очередь, заявил о стремительном снижении уровня воды в Днепре выше разрушенной плотины Каховской ГЭС, что может представлять опасность для Запорожской АЭС. Возможность прорыва Каховской ГЭС рассматривалась в ходе стресс-тестов на Запорожской АЭС после аварии на японской атомной станции Фукусима, заявил РБК директор АНО «Атоминфо-центр» Александр Уваров. По его словам, на станции «в принципе достаточно средств, чтобы обеспечить долгосрочное охлаждение активной зоны».

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Возможные причины

Кремль назвал подрыв плотины «диверсией киевского режима». «Мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, одна из целей этой диверсии — лишить Крым воды.

Следственный комитет счел разрушение плотины Каховской ГЭС терактом, повлекшим значительный имущественный ущерб и иные тяжкие последствия, и завел уголовное дело.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Киев подорвал сооружения Каховской ГЭС, чтобы не допустить на этом участке фронта наступления Вооруженных сил России.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал произошедшее терактом и обвинил во всем Россию. По его словам, конструкции станции были «подорваны изнутри». Песков эти обвинения отверг.

Украина потребовала созвать заседание Совбеза ООН, Россия также заявила о планах собрать заседание.

Эвакуация и населенные пункты в зоне затопления

Правительство Херсонской области и МЧС начали эвакуацию жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов. Пункты временного размещения людей созданы в Геническе и Скадовске.

Наибольший уровень наводнения оказался в Новой Каховке — по данным местных властей, он поднялся на 10–11 м, ожидается, что максимальное значение будет в районе 12–12,5 м, сообщили в администрации округа. В Новокаховском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации.

Город Алешки в Херсонской области практически полностью затопило, эвакуировать людей оттуда можно только на спецтехнике, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. Также там горят леса из-за обстрелов.

В Голой Пристани ухудшилась ситуация к вечеру, уровень затопления стал быстро расти.

В прибрежные районы для эвакуации людей отправили больше 100 автобусов, сообщил глава херсонского правительства Андрей Алексеенко. В безопасных населенных пунктах готовят 5 тыс. мест для размещения эвакуированных.

Врио губернатора области Владимир Сальдо заявил, что «эвакуация на сегодняшний день готова», однако жители знают, что вода пришла «далеко не навсегда» и уже через несколько дней они смогут приступить к работе и не покидать дома.

Всего в зону подтопления попадают пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов на левом берегу Днепра: Днепряне, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагеря, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре с общим населением около 22 тыс. человек.

Украинские власти тоже объявили эвакуацию жителей Херсонской области на правом берегу Днепра, который остается под контролем Киева. Речь идет о селах Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое и частично о городе Херсоне — микрорайоне Корабел.

Глава украинской администрации Херсона Александр Прокудин заявил, что в городе вода поднялась на 2 м, при самом худшем развитии событий ее уровень может превысить обычный на 5–6 м.

На подконтрольном Киеву правом берегу Днепра из-за разрушения плотины Каховской ГЭС подтопило 71 здание, заявил Прокудин.

Из Херсона в 12:00 выехал первый эвакуационный поезд. К 15:00 эвакуированы уже около 800 человек, уточнили в администрации.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, реальна угроза затопления 80 населенных пунктов, находящихся под контролем Украины.

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Станция расположена в 5 км от города Новая Каховка, ее ввели в строй в 1950-е годы. Суммарная установленная мощность станции — 334,8 МВт (6 х 55,8 МВт). Длина плотины ГЭС — 447 м, максимальная пропускная способность — 21 400 куб. м/с. Подробнее об основных характеристиках станции — в материале РБК.

Международная реакция

Западные страны и ООН возложили ответственность за ситуацию на Россию. Даже если в самом прорыве дамбы нет вины Москвы, она несет ответственность, потому что ведет масштабные военные действия. Так сформулировал позицию Лондона министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Он заявил Reuters утром, что пока слишком рано давать оценку ситуации вокруг разрушения Каховской ГЭС, но оно «произошло из-за начала Россией военных действий».

С такой же оценкой выступил вечером 6 июня генсек ООН Антониу Гутерриш. Отметив, что у ООН нет возможности проверить, как именно произошла катастрофа, он сказал, что «ясно одно — это еще одно последствие разрушительного вторжения России». Генсек обратил внимание на то, что это «угроза и без того подвергающейся опасности Запорожской АЭС». Он также назвал произошедшее с ГЭС «монументальной гуманитарной, экономической и экологической катастрофой».

Одним из первых утром ситуацию прокомментировал председатель Евросовета Шарль Мишель. «Шокирован беспрецедентной атакой на Новокаховскую плотину. Разрушение гражданской инфраструктуры определенно квалифицируется как военное преступление, и мы будем привлекать Россию и ее марионеток к ответственности», — написал Мишель в Twitter.

Многие лидеры обращали внимание на экологические последствия. Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что Россия «превратила воду в оружие», которое несет «экоцид и массовые разрушения».

По мнению канцлера ФРГ Олафа Шольца, разрушение дамбы дает конфликту «новое измерение».

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что Вашингтону известны сообщения о том, что Россия несет ответственность за разрушение плотины Каховской ГЭС, но пока США не могут сказать окончательно, что произошло.

Что говорят эксперты: влияние на ход боев и экологию

Разрушение плотины на Каховской ГЭС может повлиять на обе стороны конфликта , а дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, на каком уровне стабилизируется подъем воды, считают опрошенные РБК эксперты.

«Теоретически произошедшее может привести, с одной стороны, к подтоплению некоторой части наших оборонительных позиций», — сказал РБК старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. С другой стороны, продолжил эксперт, могут быть затоплены острова, которые находятся ниже плотины и которые украинские силы ранее уже использовали для вылазок диверсионно-разведывательных групп.

«Очень высокая вероятность, что могут быть снесены оборонительные сооружения с обеих сторон: российской и украинской. При этом в ближайшее время форсирование Днепра становится невозможным, потому что он станет гораздо шире, а потом — не знаю», — сказал военный эксперт Александр Храмчихин.

Последствия разрушения плотины Каховской ГЭС для экологии будут зависеть от масштаба затопления, его продолжительности и того, какие объекты окажутся в зоне наводнения.

По словам заведующего лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаила Болгова, донный ил, который скапливался за плотиной, вынесет водой в Днепро-Бугский лиман, где он будет оказывать негативное воздействие на экосистему — на растительность, на моллюсков, рыб и т.п.

Для оценки последствий разрушения на Каховской ГЭС важно понимать, будет ли разрушена дамба, этот вариант «абсолютно негативный», считает доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин. По его словам, больше всего пострадает левый берег, образование болот повлияет на сельское хозяйство и инфраструктуру.

Разрушение плотины Каховской ГЭС может сказаться на сельском хозяйстве в Крыму, однако для других нужд полуострова воды хватит, считает эксперт Фонда национальной энергетической эффективности и Финансового университета Станислав Митрахович. Глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что водохранилища в Крыму наполнены на 80%, но есть угроза обмеления Северо-Крымского канала.

История обстрелов Каховской ГЭС

В октябре 2022 года поступало множество сообщений об обстреле дамбы Каховской ГЭС, поскольку через нее проходил автомобильный мост. Тогда российские войска находились на правом берегу Днепра в Херсонской области, и мост через дамбу наряду с Антоновским мостом в Херсоне служил для снабжения группировки. Украинская сторона неоднократно обстреливала как Антоновский мост, так и мост на дамбе Каховской ГЭС.