Разрушение плотины Каховской ГЭС и затопление территорий. Главное

Власти Новой Каховки и Запорожской области сообщили о частичном разрушении плотины Каховской ГЭС, расположенной по течению Днепра выше Херсона. Украинские власти объявили эвакуацию жителей Херсонской области на правом берегу

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Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил ТАСС, что на Каховской ГЭС в результате обстрелов разрушены задвижки, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению.

Примерно за час до этого, около 6:00 утра, украинское командование «Юг» сообщило о подрыве Каховской ГЭС российской стороной. Телеграм-каналы, в том числе Baza и Shot, писали о серьезных разрушениях на станции. Тогда Леонтьев назвал эту информацию «бредом» и опроверг факт взрыва. Он заявил, что «везде по городу все тихо и спокойно».

Позже Леонтьев сообщил, что ночью было «несколько попаданий в верхнюю часть ГЭС». В той части находятся задвижки.

По словам мэра, разрушена верхняя часть ГЭС сама дамба уцелела. «Надводные сооружения разрушены. Вода, которая была над надводными сооружениями, идет вниз по течению. Вода до Днепровского проспекта не поднялась. У нас при подтоплениях была вода до Днепровского проспекта», — сообщал Леонтьев.

Член администрации Запрожья Владимир Рогов рассказал, что плотина Каховской ГЭС обрушилась, потому что не выдержала тех повреждений, которые были ей нанесены ранее. Рогов уточнил, что, по его данным, плотину никто не подрывал, дамба обрушилась из-за того, что получила повреждения ранее. «Уже начинает затапливать острова, производится эвакуация населения», — сообщил чиновник.

Уровень воды после разрушения плотины Каховской ГЭС поднялся на 2,5 метра ниже по течению, все службы находятся на месте, сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

По мнению Рогова, критической опасности для Запорожской АЭС разрушение задвижек Каховской ГЭС пока не представляет. «Хотя надо в срочном порядке это решать, потому что в среднесрочной и долгосрочной перспективе — это проблема, касающаяся и безопасности АЭС, должного обеспечения необходимыми объемами станции», — сказал Рогов.

По словам Леонтьева, после разрушения плотины Каховской ГЭС могут возникнуть проблемы с поставкой воды в Крым.

Эвакуация

Украинские власти объявили эвакуацию жителей Херсонской области на правом берегу Днепра, который остается под контролем Киева. «Подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр, а именно: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон — остров Корабел», — сообщило МВД Украины. Жителей этих населенных пунктов призвали отключить электроприборы, собрать документы и предметы первой необходимости и следовать инструкциям спасателей и полицейских.

По словам собеседника ТАСС в экстренных службах, на станции разрушения получили 11 из 28 пролетов, наблюдается каскадное разрушение станции. В зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Станция расположена в 5 км от города Новая Каховка, ее ввели в строй в 1950-е годы. Суммарная установленная мощность станции — 334,8 МВт (6 х 55,8 МВт). Длина плотины ГЭС — 447 м, максимальная пропускная способность — 21 400 куб. м/с.



Запорожская атомная электростанция находится выше по течению Днепра, на берегу Каховского водохранилища.

История обстрелов Каховской ГЭС