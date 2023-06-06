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Разрушение плотины Каховской ГЭС и затопление территорий. Главное

Власти Новой Каховки и Запорожской области сообщили о разрушении плотины Каховской ГЭС
Власти Новой Каховки и Запорожской области сообщили о частичном разрушении плотины Каховской ГЭС, расположенной по течению Днепра выше Херсона. Украинские власти объявили эвакуацию жителей Херсонской области на правом берегу

Разрушение плотины Каховской ГЭС и затопление территорий. Главное
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Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил ТАСС, что на Каховской ГЭС в результате обстрелов разрушены задвижки, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению.

Примерно за час до этого, около 6:00 утра, украинское командование «Юг» сообщило о подрыве Каховской ГЭС российской стороной. Телеграм-каналы, в том числе Baza и Shot, писали о серьезных разрушениях на станции. Тогда Леонтьев назвал эту информацию «бредом» и опроверг факт взрыва. Он заявил, что «везде по городу все тихо и спокойно».

  • Позже Леонтьев сообщил, что ночью было «несколько попаданий в верхнюю часть ГЭС». В той части находятся задвижки.
  • По словам мэра, разрушена верхняя часть ГЭС сама дамба уцелела. «Надводные сооружения разрушены. Вода, которая была над надводными сооружениями, идет вниз по течению. Вода до Днепровского проспекта не поднялась. У нас при подтоплениях была вода до Днепровского проспекта», — сообщал Леонтьев.
  • Член администрации Запрожья Владимир Рогов рассказал, что плотина Каховской ГЭС обрушилась, потому что не выдержала тех повреждений, которые были ей нанесены ранее. Рогов уточнил, что, по его данным, плотину никто не подрывал, дамба обрушилась из-за того, что получила повреждения ранее. «Уже начинает затапливать острова, производится эвакуация населения», — сообщил чиновник.
  • Уровень воды после разрушения плотины Каховской ГЭС поднялся на 2,5 метра ниже по течению, все службы находятся на месте, сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.
  • По мнению Рогова, критической опасности для Запорожской АЭС разрушение задвижек Каховской ГЭС пока не представляет. «Хотя надо в срочном порядке это решать, потому что в среднесрочной и долгосрочной перспективе — это проблема, касающаяся и безопасности АЭС, должного обеспечения необходимыми объемами станции», — сказал Рогов.
  • По словам Леонтьева, после разрушения плотины Каховской ГЭС могут возникнуть проблемы с поставкой воды в Крым.

Эвакуация

  • Украинские власти объявили эвакуацию жителей Херсонской области на правом берегу Днепра, который остается под контролем Киева. «Подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр, а именно: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон — остров Корабел», — сообщило МВД Украины. Жителей этих населенных пунктов призвали отключить электроприборы, собрать документы и предметы первой необходимости и следовать инструкциям спасателей и полицейских.

  • По словам собеседника ТАСС в экстренных службах, на станции разрушения получили 11 из 28 пролетов, наблюдается каскадное разрушение станции. В зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Станция расположена в 5 км от города Новая Каховка, ее ввели в строй в 1950-е годы. Суммарная установленная мощность станции — 334,8 МВт (6 х 55,8 МВт). Длина плотины ГЭС — 447 м, максимальная пропускная способность — 21 400 куб. м/с.

Запорожская атомная электростанция находится выше по течению Днепра, на берегу Каховского водохранилища.

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История обстрелов Каховской ГЭС

  • В октябре 2022 года поступало множество сообщений об обстреле дамбы Каховской ГЭС, поскольку через нее проходил автомобильный мост. Тогда российские войска находились на правом берегу Днепра в Херсонской области и мост через дамбу, наряду с Антоновским мостом в Херсоне, служил для снабжения группировки. Украинская сторона неоднократно обстреливала как Антоновский мост, так и мост на дамбе Каховской ГЭС.
  • 6 ноября 2022 года в шлюз Каховской ГЭС попал снаряд американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Власти заявили, что после атаки критических повреждений объект не получил, все другие ракеты были сбиты системой ПВО.
  • 12 ноября 2022 года, после того, как российские части были выведены из Херсона и правобережья Днепра в Херсонской области, были взорваны два пролета автомобильного моста, который проходил по плотине ГЭС. О значительных повреждениях плотины тогда сообщила компания Maxar, опубликовав в Twitter спутниковые снимки ГЭС. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил тогда, что станция получила «грандиозные повреждения».
  • 15 ноября 2022 года станция окончательно прекратила выработку электроэнергии. Станция важна не столько с точки зрения энергообеспечения, сколько с точки зрения работы плотины, указал тогда врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
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Новая Каховка плотина Каховская ГЭС
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