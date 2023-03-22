Политики и звезды: кто ездит к Зеленскому в Киев. Фотогалерея

На фото: президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский прогуливаются возле Михайловского монастыря в Киеве 20 февраля 2023 года.

Джо Байден прилетел в Киев с необъявленным визитом. Белый дом сообщал только о том, что с 20 по 22 февраля президент США посетит Польшу. Ожидалось, что именно там он встретится с представителями украинского руководства.

Байден стал первым президентом США, посетившим Украину с 2008 года, когда в Киев прилетал президент Джордж Буш-младший. Визит последнего в апреле и переговоры с занимавшим тогда пост президента Виктором Ющенко были сосредоточены на оказании поддержке заявки Украины на членство в НАТО