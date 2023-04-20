Политики и звезды: кто ездит к Зеленскому в Киев. Фотогалерея

Политики

20 апреля 2023 года в Киев приехал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Это его первый визит на Украину с начала военной операции. Поездка заранее не анонсировалась. Столтенберг заявил, что Украина и НАТО будут сотрудничать в рамках многолетней программы поддержки. «Место Украины в евроатлантической семье. Место Украины в НАТО. И со временем наша поддержка сделает это возможным», — заявил он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в тот же день отметил, что одной из целей военной операции остается недопущение вступления Украины в альянс, «потому что в противном случае это будет представлять собой серьезную опасность для безопасности нашей страны»