Политики и звезды: кто ездит к Зеленскому в Киев. Фотогалерея

В Киев 20 февраля прибыл президент США Джо Байден. Его визит не анонсировался — сообщалось только о приуроченном к годовщине начала боевых действий на Украине визите американского президента в Польшу. Байден стал первым с 2008 года американским лидером, посетившим Украину. «Поверьте, визит Джо Байдена стратегический. Решается немало вопросов, и будут ускорены те, которые подвисли», — написал в телеграм-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Кто еще и как часто приезжал в военный Киев — в фотогалерее РБК