Политики и звезды: кто ездит к Зеленскому в Киев. Фотогалерея

На фото: Боно (слева), Эдж (справа) и украинский солист группы «Антитела», доброволец Тарас Тополя выступают в киевском метро 8 мая 2022 года.

Солист и гитарист ирландской группы U2 Боно и Эдж сыграли на станции «Крещатик» 40-минутный акустический концерт, а вместе с украинской группой «Антитела» исполнили песню Stand By Me, поменяв слова на Stand By Ukraine («Поддержи Украину»). Их примеру последовали и другие исполнители, среди которых Монатик, Макс Барских, «Океан Эльзы», а также миллиардер Ричард Брэнсон