Политики и звезды: кто ездит к Зеленскому в Киев. Фотогалерея
10 июня в Киев прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Его визит не был анонсирован заранее. Кто еще и как часто приезжал в военный Киев — в фотогалерее РБК
10 июня в Киев с необъявленным визитом приехал канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Он пообещал новый пакет военной помощи Украине в размере 500 млн канадских долларов (примерно $375 млн). Это был уже второй визит Трюдо в Киев с начала военной операции, предыдущий раз он приезжал в мае 2022 года
20 апреля 2023 года в Киев приехал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Это его первый визит на Украину с начала военной операции. Поездка заранее не анонсировалась. Столтенберг заявил, что Украина и НАТО будут сотрудничать в рамках многолетней программы поддержки. «Место Украины в евроатлантической семье. Место Украины в НАТО. И со временем наша поддержка сделает это возможным», — заявил он.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в тот же день отметил, что одной из целей военной операции остается недопущение вступления Украины в альянс, «потому что в противном случае это будет представлять собой серьезную опасность для безопасности нашей страны»
Японский премьер-министр Фумио Кисида прибыл в Киев на поезде из Польши 21 марта 2023 года, его визит заранее не объявлялся. До этого визита он оставался единственным лидером страны «Большой семерки», который не побывал на Украине. В ходе поездки он пригласил Владимира Зеленского на саммит G7, который должен пройти в Хиросиме в мае. Также Кисида одобрил выделение $30 млн на поставку Украине нелетального вооружения и $470 млн помощи в области энергетики
На фото: президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский прогуливаются возле Михайловского монастыря в Киеве 20 февраля 2023 года.
Джо Байден прилетел в Киев с необъявленным визитом. Белый дом сообщал только о том, что с 20 по 22 февраля президент США посетит Польшу. Ожидалось, что именно там он встретится с представителями украинского руководства.
Байден стал первым президентом США, посетившим Украину с 2008 года, когда в Киев прилетал президент Джордж Буш-младший. Визит последнего в апреле и переговоры с занимавшим тогда пост президента Виктором Ющенко были сосредоточены на оказании поддержке заявки Украины на членство в НАТО
На фото: члены европейской делегации в Киеве 2 февраля. На первом плане, слева направо: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Урсула фон дер Ляйен — один из рекордсменов по числу визитов, нанесенных в Киев с начала российской специальной военной операции. Она четыре раза посещала Украину, последний раз — в начале февраля. Поводом стал саммит Украина — Европейский союз, на который руководство последнего прибыло в украинскую столицу практически в полном составе. В делегацию вошли не только глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель, но и глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель и 14 ключевых еврокомиссаров
На фото: президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский разговаривают на балконе Мариинского дворца в Киеве 23 августа 2022 года.
Польский президент с прошлого февраля четыре раза побывал на Украине, один из которых уже в этом году. 11 января он вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой встретился с украинским коллегой во Львове.
Российские официальные лица, комментируя визиты иностранных политиков, призывали их использовать возможность для донесения до Зеленского «посмотреть на реальное положение дел»
На фото: президент Украины Владимир Зеленский встречает президента Литвы Гитанаса Науседу в Мариинском дворце в Киеве 28 июля 2022 года.
Лидеры балтийских стран с первых дней российской военной операции поддерживают Киев. Литва первой из них в прошлом апреле объявила о понижении уровня дипломатических отношений с Россией. В январе 2023 года то же самое сделали Латвия и Эстония. Теперь вместо послов дипломатические миссии возглавляют поверенные в делах
На фото: генеральный директор МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэль Гросси на Чернобыльской АЭС 26 апреля 2022 года.
Визиты на Украину наносят не только политики, но и руководители международных организаций. Одна из самых сложных миссий у Рафаэля Гросси, руководителя МАГАТЭ. Для решения вопросов безопасности АЭС он четыре раза встречался с президентом Зеленским, а также провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в прошлом октябре; посещал и Запорожскую АЭС, подконтрольную России.
В интервью CNN в января Гросси предупредил, что на атомных электростанциях Украины происшествия возможны в любой момент. Миссии агентства в минувшем январе начали работать на Чернобыльской, Ровенской и Южно-Украинской АЭС. На Запорожской АЭС также работают специалисты МАГАТЭ
На фото: бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Бородянке 22 января 2023 года.
Свой первый с начала российской операции визит в Киев Борис Джонсон нанес 9 апреля 2022 года, а всего в ранге действующего главы правительства совершил три визита. В один из них, 24 августа прошлого года, Владимир Зеленский наградил Джонсона орденом Свободы в знак благодарности за решительную поддержку Украины.
После ухода в отставку Джонсон не отказался от поддержки Украины, нанеся очередной визит 22 января и вновь встретившись с Зеленским. Офис украинского президента сообщил, что во время встречи они обсудили подготовку саммита, который планируют провести с целью реализации представленной Зеленским «формулы мира». Тот представил ее, выступая в сентябре в ООН. «Это формула, которая предполагает наказание за преступление, предполагает защиту жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантирует безопасность и предполагает решимость», — заявил он.
Россия украинскую «формулу» отвергла. «Выдвигая разного рода идеи и «формулы мира», Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, «явки с повинной в международные трибуналы» и т.п. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем», — прокомментировал ее российский министр иностранных дел Сергей Лавров
На фото: президент Владимир Зеленский и оскаровский лауреат актер Шон Пенн в Мариинском дворце в Киеве 8 ноября 2022 года.
Одним из частых визитеров в Киев стал американский актер Шон Пенн. Первая поездка состоялась 25 февраля прошлого года: тогда было объявлено, что он снимет документальный фильм о событиях. Всего актер трижды бывал на Украине. В третий приезд он передал Зеленскому в знак поддержки один из двух своих «Оскаров». В сентябре Москва ввела санкции против Пенна, ему запрещен въезд в Россию
На фото: Боно (слева), Эдж (справа) и украинский солист группы «Антитела», доброволец Тарас Тополя выступают в киевском метро 8 мая 2022 года.
Солист и гитарист ирландской группы U2 Боно и Эдж сыграли на станции «Крещатик» 40-минутный акустический концерт, а вместе с украинской группой «Антитела» исполнили песню Stand By Me, поменяв слова на Stand By Ukraine («Поддержи Украину»). Их примеру последовали и другие исполнители, среди которых Монатик, Макс Барских, «Океан Эльзы», а также миллиардер Ричард Брэнсон
На фото: голливудский актер и режиссер Бен Стиллер на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве 20 июня 2022 года.
Бен Стиллер посетил Украину как посол доброй воли управления верховного комиссара ООН по беженцам. На переговорах с Зеленским они обсуждали поддержку временно перемещенных лиц. Как и Шону Пенну, ему запретили въезд в Россию
На фото: Анджелина Джоли во Львове 30 апреля 2022 года.
Голливудская актриса Анджелина Джоли во время своего краткого визита на Украину до Киева не доехала. Во Львове она посетила одно из медучреждений, школу-интернат и пообщалась с волонтерами, работавшими на вокзале, сообщил губернатор области Максим Козицкий