Политики и звезды: кто ездит к Зеленскому в Киев. Фотогалерея
12 января в Киев прибыл британский премьер Риши Сунак. Лондон анонсировал военную помощь и «историческое соглашение». Кто еще и как часто приезжал в военный Киев — в фотогалерее РБК
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев 12 января 2023 года на поезде. В прошлый раз он приезжал в ноябре 2022-го, впервые в роли главы правительства. Британский кабмин анонсировал, что во время визита Сунак подпишет с Владимиром Зеленским «историческое соглашение» о сотрудничестве в сфере безопасности.
«Страны G7 договорились предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в прошлом году. Великобритания — первая страна, заключившая соответствующее соглашение. Документ станет шагом в развитии незыблемого 100-летнего партнерства между Украиной и Соединенным Королевством», — говорилось в заявлении.
16 ноября 2023 года в Киев приехал Дэвид Кэмерон. Несколькими днями ранее его назначили главой британского МИДа. Политик заявил о намерении Лондона продолжить поддерживать Украину. Кэмерон вернулся в большую политику после длительного перерыва: он занимал пост премьер-министра Великобритании с 2010 по 2016 год.
28 июля 2023 года с необъявленным визитом в Киев прибыл премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. В МИДе страны отметили, что визит проходил в рамках усилий страны «для смягчения гуманитарных последствий российско-украинского кризиса». До этого, в июне, премьер Катара посетил Москву.
На фото: президенты Южной Кореи и Украины Юн Сок Ёль и Владимир Зеленский с супругами в Киеве 15 июля 2023 года
Президент Южной Кореи впервые побывал в Киеве в июле 2023-го. Он приехал с необъявленным визитом после визита в Польшу. Также он на Украине посетил Бучу и Ирпень. Юн Сок Ёль заверил коллегу, что Сеул нарастит военную помощь. В 2022-м республика поставил Украине каски и бронежилеты.
10 июня в Киев с необъявленным визитом приехал канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Он пообещал новый пакет военной помощи Украине в размере 500 млн канадских долларов (примерно $375 млн). Это был уже второй визит Трюдо в Киев с начала военной операции, предыдущий раз он приезжал в мае 2022 года.
Первый визит генсека НАТО Йенса Столтенберга на Украину с начала военной операции состоялся 20 апреля 2023 года. Поездку заранее не анонсировали. Столтенберг заявил, что Украина и НАТО будут сотрудничать в рамках многолетней программы поддержки. «Место Украины в евроатлантической семье. Место Украины в НАТО. И со временем наша поддержка сделает это возможным», — заявил он.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в тот же день отметил, что одной из целей военной операции остается недопущение вступления Украины в альянс, «потому что в противном случае это будет представлять собой серьезную опасность для безопасности нашей страны».
Второй раз Столтенберг приехал в Киев в конце сентября. Тогда на Украине проходил международный форум оборонной промышленности. На него также приехали главы военных ведомств Британии и Франции. «Хотя это может звучать как парадокс, оружие для Украины — это путь к миру», — заявил Столтенберг.
Японский премьер-министр Фумио Кисида прибыл в Киев на поезде из Польши 21 марта 2023 года, его визит заранее не объявлялся. До этого визита он оставался единственным лидером страны «Большой семерки», который не побывал на Украине. В ходе поездки он пригласил Владимира Зеленского на саммит G7, который должен пройти в Хиросиме в мае. Также Кисида одобрил выделение $30 млн на поставку Украине нелетального вооружения и $470 млн помощи в области энергетики.
На фото: президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский прогуливаются возле Михайловского монастыря в Киеве 20 февраля 2023 года
Джо Байден прилетел в Киев с необъявленным визитом. Белый дом сообщал только о том, что с 20 по 22 февраля президент США посетит Польшу. Ожидалось, что именно там он встретится с представителями украинского руководства.
Байден стал первым президентом США, посетившим Украину с 2008 года, когда в Киев прилетал президент Джордж Буш-младший. Визит последнего в апреле и переговоры с занимавшим тогда пост президента Виктором Ющенко были сосредоточены на оказании поддержке заявки Украины на членство в НАТО.
В сентябре 2023 года в Киев также съездил госсекретарь США Энтони Блинкен. Предыдущая его поездка состоялась годом ранее.
На фото: члены европейской делегации в Киеве 2 февраля 2023 года. На первом плане, слева направо: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Урсула фон дер Ляйен — один из рекордсменов по числу визитов, нанесенных в Киев с начала российской специальной военной операции. Она шесть раз побывала на Украине, в последний раз — в начале ноября 2023 года. Перед этим она приезжала 9 мая, а в начале февраля в этом году в Киеве прошел саммит Украина — Европейский союз. Руководство последнего прибыло в украинскую столицу практически в полном составе. В делегацию вошли не только глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель, но и глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель и 14 ключевых еврокомиссаров.
На фото слева направо: президенты Польши, Украины и Литвы Анджей Дуда, Владимир Зеленский и Гитанас Науседа на пресс-конференции в Киеве 28 июня 2023 года
Польский президент с прошлого февраля пять раз побывал на Украине, два из которых — в этом году. 11 января он вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой встретился с украинским коллегой во Львове. 28 июня политики собрались в Киеве тем же составом.
Российские официальные лица, комментируя визиты иностранных политиков, призывали их летом 2022 года использовать возможность для донесения до Зеленского идеи «посмотреть на реальное положение дел».
На фото: президент Украины Владимир Зеленский встречает президента Литвы Гитанаса Науседу в Мариинском дворце в Киеве 28 июля 2022 года
Лидеры балтийских стран с первых дней российской военной операции поддерживают Киев. Литва первой из них в прошлом апреле объявила о понижении уровня дипломатических отношений с Россией. В январе 2023 года то же самое сделали Латвия и Эстония. Теперь вместо послов дипломатические миссии возглавляют поверенные в делах.
На фото: генеральный директор МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) Рафаэль Гросси на Чернобыльской АЭС 26 апреля 2022 года
Визиты на Украину наносят не только политики, но и руководители международных организаций. Одна из самых сложных миссий у Рафаэля Гросси, руководителя МАГАТЭ. Для решения вопросов безопасности АЭС он четыре раза встречался с президентом Зеленским, а также провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в прошлом октябре; посещал и Запорожскую АЭС, подконтрольную России.
В интервью CNN в января Гросси предупредил, что на атомных электростанциях Украины происшествия возможны в любой момент. Миссии агентства в минувшем январе начали работать на Чернобыльской, Ровенской и Южно-Украинской АЭС. На Запорожской АЭС также работают специалисты МАГАТЭ.
На фото: бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Бородянке 22 января 2023 года
Свой первый с начала российской операции визит в Киев Борис Джонсон нанес 9 апреля 2022 года, а всего в ранге действующего главы правительства совершил три визита. В один из них, 24 августа прошлого года, Владимир Зеленский наградил Джонсона орденом Свободы в знак благодарности за решительную поддержку Украины.
После ухода в отставку Джонсон не отказался от поддержки Украины, нанеся очередной визит 22 января и вновь встретившись с Зеленским. Офис украинского президента сообщил, что во время встречи они обсудили подготовку саммита, который планируют провести с целью реализации представленной Зеленским «формулы мира». Тот представил ее, выступая в сентябре в ООН. «Это формула, которая предполагает наказание за преступление, предполагает защиту жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантирует безопасность и предполагает решимость», — заявил он.
Россия украинскую «формулу» отвергла. «Выдвигая разного рода идеи и «формулы мира», Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, «явки с повинной в международные трибуналы» и т.п. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем», — прокомментировал ее российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
На фото: президент Владимир Зеленский и оскаровский лауреат актер Шон Пенн в Мариинском дворце в Киеве 8 ноября 2022 года
Одним из частых визитеров в Киев стал американский актер Шон Пенн. Первая поездка состоялась 25 февраля прошлого года: тогда было объявлено, что он снимет документальный фильм о событиях. Всего актер трижды бывал на Украине. В третий приезд он передал Зеленскому в знак поддержки один из двух своих «Оскаров». В сентябре Москва ввела санкции против Пенна, ему запрещен въезд в Россию.
На фото: Боно (слева), Эдж (справа) и украинский солист группы «Антитела», доброволец Тарас Тополя выступают в киевском метро 8 мая 2022 года
Солист и гитарист ирландской группы U2 Боно и Эдж сыграли на станции «Крещатик» 40-минутный акустический концерт, а вместе с украинской группой «Антитела» исполнили песню Stand By Me, поменяв слова на Stand By Ukraine («Поддержи Украину»). Их примеру последовали и другие исполнители, среди которых Монатик, Макс Барских, «Океан Эльзы», а также миллиардер Ричард Брэнсон.
На фото: голливудский актер и режиссер Бен Стиллер на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве 20 июня 2022 года
Бен Стиллер посетил Украину как посол доброй воли управления верховного комиссара ООН по беженцам. На переговорах с Зеленским они обсуждали поддержку временно перемещенных лиц. Как и Шону Пенну, ему запретили въезд в Россию.
На фото: Анджелина Джоли во Львове 30 апреля 2022 года
Голливудская актриса Анджелина Джоли во время своего краткого визита на Украину до Киева не доехала. Во Львове она посетила одно из медучреждений, школу-интернат и пообщалась с волонтерами, работавшими на вокзале, сообщил губернатор области Максим Козицкий.