«У вас есть бесспорные доказательства нашей невиновности»

Обвиняемые по делу о растрате в банке «Восточный» выступили с последним словом

19 июля обвиняемые в растрате 2,5 млрд руб. Майкл Калви и его партнеры по фонду Baring Vostok выступили в суде с последним словом, приговор ожидается 2 августа. РБК напоминает, с чего началось это дело и как развивались события

Майкл Калви (Фото: Евгения Новоженова / Reuters)

15 февраля 2019 года. В Москве задержан и отправлен в СИЗО Майкл Калви, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok, работающего в России с 1994 года и вложившегося в такие компании, как «Яндекс», Тинькофф Банк, банк «Восточный», онлайн-кинотеатр ivi, Avito, «Вкусвилл», BlaBlaCar, Papa Jones, CarPrice, Gett и т.д. Вместе с ним суд арестовал партнеров фонда Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна и Ивана Зюзина, входивших в совет директоров банка «Восточный» в 2017 году, советника предправления Норвик Банка, в прошлом главу «Восточного» Алексея Кордичева и гендиректора Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максима Владимирова. Задержания произошли в день проведения Российского инвестиционного форума в Сочи.

20 февраля 2019 года. Фигурантам дела начали предъявлять обвинения в мошенничестве. Вопросы следствия вызвала сделка по уступке кредита в размере 2,5 млрд руб., который банк «Восточный», где основным акционером был Baring Vostok, выдал Первому коллекторскому бюро, тоже аффилированному с фондом. В 2017 году возвращение долга было оформлено через отступное в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG): «Восточный» получил эту долю, а взамен отказался от требования по кредиту к бюро. Для сделки акции были оценены в 3 млрд руб., тогда как на самом деле реальная рыночная стоимость пакета не превышала 600 тыс. руб., заявило следствие со ссылкой на заключение аудиторов из PwC.

21 февраля 2019 года. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев направил в Мосгорсуд, Басманный суд и Следственный комитет ходатайство с просьбой перевести фигурантов дела под домашний арест. Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов попросил Юрия Чайку (в то время генпрокурора) проверить законность ареста Калви.

В тот же день Baring Vostok выпустил официальное заявление, в котором назвал уголовное дело (было возбуждено по заявлению миноритарного акционера банка Шерзода Юсупова) следствием коммерческого конфликта в банке «Восточный».

Что за спор Baring Vostok, которому принадлежал банк «Восточный экспресс», и бизнесмен Артем Аветисян с партнерами (в том числе с Юсуповым), владевшие банком «Юниаструм», договорились объединить активы в 2016 году. Baring стал основным владельцем объединенного банка. Вскоре фонд начал предъявлять претензии к покупке «Юниаструмом» неликвидных долей по завышенной цене в компаниях, аффилированных с предпринимателями, которые вместе с Аветисяном состояли в «Клубе лидеров» Агентства стратегических инициатив. Сторона Аветисяна настаивала, что доли выкупались в рамках мезонинного финансирования (кредитование с возможностью в дальнейшем приобрести акции заемщика). Кроме того, во время объединения банков Baring и компания Аветисяна «Финвижн» заключили акционерное соглашение, которое давало право «Финвижн» на выкуп по call-опциону 9,99% акций банка у Baring. Call-опцион так и не был реализован. Взаимные претензии рассматривались в британском и российском судах.

11 апреля 2019 года. Калви перевели под домашний арест. Следователь отмечала, что за бизнесмена поступило множество поручительств, у него также собственное жилье в Москве и трое детей. Тем не менее Калви было запрещено покидать дом без письменного разрешения, общаться с кем-либо, кроме близких родственников и защитников, и пользоваться интернетом. Его коллеги остались в СИЗО.

7 июня 2019 года. Президент Владимир Путин впервые прокомментировал уголовное дело в отношении бизнесмена. «Калви инкриминируют, как известно, хищение 2,5 млрд руб. Некоторые, в том числе из здесь присутствующих, утверждают, что это не так. Может быть. Но в этом должны разобраться правоохранительные органы», — сказал он на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Путин также объяснил, что другой фигурант дела, француз Филипп Дельпаль, остался в СИЗО, потому что у него не было дома в Москве. Дельпаля перевели под домашний арест в августе, после того как его семья купила квартиру в Хамовниках.

7 июня 2019 года. Совладелец банка «Восточный» Артем Аветисян на ПМЭФе впервые публично заявил, что уголовное дело не связано с корпоративным спором за контроль в банке. «Это абсурд, и это совершенная ложь», — сказал он.

17 июня 2019 года. По решению Арбитражного суда Амурской области контроль над банком «Восточный» перешел к компании «Финвижн» Аветисяна. Она исполнила опцион на 9,99%, выплатила Evison 750 млн руб. и увеличила свою долю до 42%. Вместе с партнерами Аветисяна Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым доля достигла контрольной.

8 июля 2019 года. Калви заявил в Басманном районном суде, что реальной целью выдачи «растраченных» 2,5 млрд руб. в пользу Первого коллекторского бюро было последующее перечисление этих средств в пользу «БКС Кипр», чтобы погасить забалансовые обязательства банка «Восточный». Аргумент, что средства из уголовного дела ушли не в карман фигурантам, а на погашение долга банка, станет одним из основных для защиты в процессе.

18 сентября 2019 года. Впервые стали известны результаты экспертизы спорных акций IFTG, заказанной следствием. Силовики посчитали, что акции компании, переданные «Восточному» в счет погашения долга ПКБ, стоили недостаточно и банку нанесен ущерб. Следственная экспертиза показала, что они стоят 3,8 млрд руб., но из-за ограничений в уставе стоимость составляет всего 260 млн руб.

18 декабря 2019 года. Аветисян заявил, что Юсупов перед подачей заявления «ни от кого не скрывал своих планов». «Он много раз просил менеджеров фонда вернуть деньги в банк. Он объяснял свои опасения и риски, так как он был одним из тех, кто проголосовал за эту сделку», — сказал бизнесмен.

19 декабря 2019 года. В Москве задержали бывшего директора по инвестициям «Восточного» Александра Цакунова. Он стал седьмым фигурантом уголовного дела.

23 декабря 2019 года. Следствие переквалифицировало обвинение Калви и другим фигурантам дела. Вместо мошенничества им вменили растрату. Возможное наказание от этого не изменилось, но следствию не пришлось доказывать, что произошел обман потерпевших.

12 февраля 2020 года. Мосгорсуд перевел под домашний арест партнера Baring Vostok Вагана Абгаряна, директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина и экс-гендиректора ПКБ Максима Владимирова. Они провели в СИЗО почти год.

23 июня 2020 года. На очередном судебном заседании о продлении ареста выяснилось, что у Калви обнаружили онкологическое заболевание — подкожную опухоль правового бедра. Сам он рассказал, что был прооперирован.

28 октября 2020 года. Baring Vostok и «Финвижн» заключили мировое соглашение и отозвали все иски к друг другу, поданные в арбитражные суды в разных юрисдикциях. Стороны отдельно заявили, что уголовное дело не является частью корпоративного конфликта. В тот же день банк «Восточный» сообщил, что ПКБ выплатит ему 2,5 млрд руб., в результате чего ущерб банка в рамках уголовного дела будет погашен. Тогда же Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение для фигурантов дела.

12 ноября 2020 года. Верховный суд отпустил Калви и других фигурантов дела из-под домашнего ареста и поменял меру пресечения на запрет определенных действий. В основном им нельзя выходить из дома ночью.

2 февраля 2021 года. Мещанский районный суд приступил к слушаниям по делу. В процессе стороны изучали доказательства и показания свидетелей. Защите фигурантов, например, удалось приобщить документы, которые показывали, что у банка появился забалансовый долг и в 2015 году «БКС Кипр» потребовала его досрочного погашения.

25 марта 2021 года. У «Восточного» меняется собственник. Совкомбанк объявил о планах выкупить у Baring Vostok, компании «Финвижн» и Юсупова принадлежащие им пакеты акций банка.

8 апреля 2021 года. Сделка по покупке «Восточного» закрыта. Эта покупка была с дисконтом: банк оценили в 11 млрд руб., вдвое меньше его капитала. Совкомбанк решил не сохранять бренд «Восточный».

15 июля 2021 года. Прокуратура запросила для Калви шесть лет условно, для других фигурантов дела — от четырех до пяти лет условно.

19 июля 2021 года. Фигуранты выступили с последним словом. Майкл Калви заявил о невиновности всех фигурантов дела, которых обвиняют в преступлении, «которого никогда не было, за которое никто из обвиняемых не получил никакой выгоды и за которое никто не понес никакого ущерба».