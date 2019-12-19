В Москве задержали бывшего директора по инвестициям «Восточного»

Бывший сотрудник банка «Восточный» Александр Цакунов, у которого силовики утром 19 декабря проводили обыск, задержан. Его уже допрашивали по делу Baring Vostok

Бывший директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов задержан в Москве, сообщил РБК источник, знакомый с ходом следственных мероприятий, и подтвердил собеседник, близкий к фонду Baring Vostok.

По их словам, суд по мере пресечения пройдет в пятницу, 20 декабря.

Утром в четверг, 19 декабря, силовики пришли с обыском в квартиру Цакунова, сообщал ранее РБК. «Цакунова допрашивают в качестве свидетеля по делу [основателя Baring Vostok Майкла] Калви», — говорил один из собеседников. Он отмечал, что это первый обыск по делу с февраля, когда были задержаны все шесть фигурантов.

Банк «Восточный» находится в центре корпоративного конфликта между фондом Baring Vostok и «Финвижн» Артема Аветисяна. В феврале 2019 года в отношении Калви и партнеров Baring Vostok было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве на 2,5 млрд руб. По делу, помимо Калви, проходят топ-менеджеры фонда Иван Зюзин, Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль, Алексей Кордичев и Максим Владимиров. Таким образом, Цакунов станет седьмым его фигурантом.

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