Бизнес-омбудсмен попросил Чайку проверить законность ареста Калви

Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить законность ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом говорится в сообщении бизнес-омбудсмена в Facebook.

«Свою позицию прокуратура будет обозначать при рассмотрении жалобы адвокатов в апелляционной инстанции», — написал Титов. На следующей неделе он планирует навестить фигурантов дела в СИЗО.

Ранее 21 февраля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев попросил Мосгорсуд, Басманный суд и Следственный комитет перевести Калви, сотрудников фонда Ивана Зюзина и Вагана Абгаряна и партнера Baring Vostok Филиппа Дельпаля под домашний арест. Он поручился, что Калви будет соблюдать условия меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Майкла Калви задержали в Москве 15 февраля. Суд арестовал его до 15 апреля по делу о хищении 2,5 млрд руб. Позже основателю Baring Vostok и другим фигурантам дела предъявили обвинения. Следствие считает, что Калви убедил акционера банка «Восточный» принять акции компании International Financial Technology Group в счет долга у «Первого коллекторского бюро», завысив при этом стоимость бумаг с 600 тыс. руб. до 3 млрд руб.