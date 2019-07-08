Калви раскрыл детали ставшей основой уголовного дела сделки

Основатель фонда Baring Vostok заявил, что инициировавший возбуждение уголовного дела Шерзод Юсупов «предстал обманутым», вырвав из контекста деятельности банка «Восточный» несколько совершенно законных операций

Майкл Калви (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Приобретенные банком «Восточный» акции люксембургского инвестфонда IFTG стоят более 2,5 млрд руб., что подтверждается отчетом аудиторов PWC 2018 года и решением Арбитражного суда, заявил основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в Басманном суде, где рассматривалось ходатайство следствия о продлении ему домашнего ареста.

По версии следствия, Калви, обвиняемый в причастности к хищению 2,5 млрд руб., в феврале 2017 года убедил совет директоров «Восточного» погасить кредит Первому коллекторскому бюро (ПКБ, у структур Baring более 50%) на указанную сумму в обмен на пакет акций компании IFTG, реальная стоимость которого составляет лишь 600 тыс. руб.

Выступая в понедельник в суде, Калви заявил, что в 2012–2014 годах при прежних собственниках «Восточного» у банка возникли обязательства на сумму около 2,5 млрд руб., обеспеченные залогом ценных бумаг на сумму 5 млрд, принадлежащих банку и находящихся на счетах депозитария «БКС Кипр». По словам Калви, в случае непогашения долга ценные бумаги были бы списаны, что создало бы реальный риск отзыва лицензии «Восточного», так как размер его капитала опустился бы ниже нормативов.

Калви сообщил, что «Восточный» за счет своих средств, выданных через ПКБ, погасил обязательства и освободил от залога ценные бумаги на сумму 5 млрд руб. В результате все акционеры «Восточного» получили выгоду благодаря сохранению банком своего капитала.